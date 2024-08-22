Уролог раскрыл способ вернуть мужчинам тестостерон без лекарств

У мужчин может снизиться выработка тестостерона в случае ожирения, дефицита сна, малоподвижного образа жизни, хронического стресса. Наладить уровень гормона без применения лекарств часто помогает изменение образа жизни, рассказал «Газете.ru» уролог, андролог Сергей Артёменко.

«Снижение концентрации общего тестостерона у мужчин в крови ниже 12 нмоль/л называют гипогонадизмом. Для точной диагностики этого состояния крайне важно использовать надёжный метод оценки, например жидкостную хромато-масс-спектрометрию. Рекомендовано выспаться накануне сдачи, прийти утром натощак, до 10 утра», — пояснил Артёменко.

В некоторых случаях решить проблему можно, определив, что именно послужило причиной дефицита тестостерона, и назначив заместительную гормональную терапию. Некоторым людям также нужно корректировать питание, исключив продукты с высокой калорийностью, а именно с большим количеством жиров и легкоусвояемых углеводов, но добавив побольше овощей и фруктов.

По словам специалиста, ориентиром для сбалансированного питания может служить принцип «гарвардской тарелки», где половина — фрукты и овощи, четверть — полезные углеводы и четверть — белки. Также необходимо выполнять дозированные физические нагрузки. В некоторой степени помогают силовые упражнения, правда, с возрастом эффект становится слабее. А вот экстремальные тренировки, снижение массы тела и низкий процент жира могут провоцировать развитие гипогонадизма. К снижению тестостерона может привести и поздний отход ко сну, то есть после часа ночи.