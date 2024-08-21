Врач назвала обязательные анализы для мужчин старше 35 лет

Всем мужчинам после 35 лет рекомендуется сдавать ежегодно шесть основных анализов, чтобы оценить уровень тестостерона, пролактина, лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликуло-стимулирующего гормона (ФСГ), глобулина и витамина D. Об этом заявила «Газете.ru» врач-эндокринолог Елена Островская.

В частности, контролировать уровень ФСГ следует мужчинам, у которых наблюдаются проблемы с потенцией или выработкой тестостерона, а также тем, кто планирует детей. Этот анализ обязателен в случае подозрения на бесплодие и поможет оценить активность выработки сперматозоидов.

В свою очередь повышенное количество пролактина может негативно влиять на выработку тестостерона, отметила врач. Спровоцировать его повышение может ряд причин, в их числе опухоли гипофиза, стресс, избыток белковой пищи, недосыпы и тяжёлые физические нагрузки.

«Именно поэтому при проверке уровня пролактина нужно учитывать все эти факторы. Анализ лучше сдавать в утренние часы после полноценного сна, а не вечером», — отметила врач.

К снижению уровня тестостерона может также привести недостаток витамина D или маленькое количество лютеинизирующего гормона. Важную роль в оценке состояния мужского здоровья играет и глобулин. Он вырабатывается в печени, и если в мужском организме много белка, то свободного тестостерона будет мало, заявила доктор.