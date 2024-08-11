Врач назвал причину развития аденомы простаты у мужчин старше 40

Гормональные изменения являются ключевым фактором развития аденомы простаты у мужчин в возрасте 40–50 лет. Об этом рассказал уролог Николай Григорьев.

Как пояснил специалист, аденома простаты, известная как гиперплазия, связана с прорастанием доброкачественной ткани в структуре предстательной железы. Из-за этого увеличивается размер органа, что сдавливает мочеиспускательный канал. На фоне появляется трудное и частое мочеиспускание, особенно по ночам. Чаще всего, отметил медик, аденома образуется из-за нарушения баланса между андрогенами и эстрогенами у мужчин в возрасте 50 лет, когда уровень тестостерона снижен. Исследования показывают, что недуг может не развиться полностью при кастрации до полового созревания, что подтверждает роль гормонов. Кроме того, воспаление простаты также может способствовать развитию гиперплазии, хотя доказать, что именно первично, по словам уролога, довольно сложно.

"На данный момент это всего лишь предположения. Доказать, что первично — простатит или аденома, — сложно, так как заболевание само по себе нарушает строение и структуру предстательной железы и влияет на её функции", — добавил Григорьев в беседе с "Газетой.ru".