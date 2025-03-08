Мужчин предупредили о приводящих к бесплодию и раку бессимптомных заболеваниях

Ряд мужских заболеваний может протекать без симптомов на ранних стадиях, что значительно осложняет их своевременную диагностику и лечение. Об этом предупредил врач уролог-андролог Артур Богатырёв.

«Бессимптомное течение многих урологических и андрологических заболеваний представляет серьёзную опасность. Время, упущенное в начале развития болезни, может привести к необратимым последствиям и значительно снизить качество жизни», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

В этот список медик включил рак простаты, который на ранних стадиях нередко не вызывает никаких симптомов. Первые признаки, такие как частое или затрудненное мочеиспускание, иногда с примесями крови, могут проявиться только при значительном увеличении опухоли. Вторым заболеванием является рак яичка, который в начале своего развития тоже может быть бессимптомным, в редких случаях проявляясь лишь в виде небольшого уплотнения или опухоль, которая не вызывает дискомфорта при пальпации.

Такая же ситуация наблюдается и при варикоцеле — расширении вен семенного канатика, что может угрожать кровоснабжению яичка. Данное состояние зачастую также не имеет явных проявлений, что представляет серьёзную опасность, так как запущенное заболевание может привести к бесплодию у мужчин. Кроме того, некоторые половые инфекции, такие как хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз, могут протекать без видимых симптомов. В некоторых случаях такие инфекции способны распространяться по организму, затрагивая и другие органы.

Ещё одно опасное состояние — гипогонадзим, или недостаток тестостерона. Он может проявляться такими симптомами, как снижение либидо, повышенная утомляемость, депрессия, проблемы с эрекцией и потеря мышечной массы, но иногда не проявляется вовсе. Ситуация аналогична и с аденомой простаты: она может проявляться лишь в легком увеличении частоты ночного мочеиспускания, что часто ошибочно принимается за нормальное возрастное изменение.

Для выявления этих опасных заболеваний Богатырёв призывает мужчин регулярно проходить профилактические осмотры у уролога, особенно после 40 лет. Также нужно самому обследовать яички на предмет уплотнений. В случае любых отклонений от нормы, следует немедленно проконсультироваться с врачом.