«Шок, слёзы и отрицание»: Частые ночные подъёмы в туалет оказались симптомами рака

Частые ночные позывы к мочеиспусканию оказались симптомом неизлечимого рака простаты у британца. Об этом сообщает издание People со ссылкой на историю пациента. По словам мужчины, в 49 лет во время отпуска он начал вставать в туалет по несколько раз за ночь, что и стало поводом для обследования.

«Шок, слёзы и отрицание. Вот я планирую выйти на пенсию через 15 лет, а вот — понимаю, что даже не увижу, как мой младший ребёнок пойдёт в старшую школу», — рассказал о своей первой реакции на диагноз мужчина.

Несмотря на пессимистичный прогноз, предрекавший ему всего два года, британец уже почти 11 лет живет полной жизнью. Он увлекся бегом, пробежав более 29 тысяч километров, и даже преодолел два марафона, не прекращая химиотерапию.