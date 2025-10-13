Сектор Газа
13 октября

Молодёжь всё чаще страдает эректильной дисфункцией и низким либидо. Всё дело в порно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Российские врачи фиксируют учащение случаев эректильной дисфункции и снижения либидо среди молодых мужчин в возрасте 25–30 лет. Baza пишет, что медики связывают эту тенденцию с влиянием порнографии и малоподвижным образом жизни.

Врач-практик Виталий Казиханыч пояснил, что проблема часто возникает из-за развития синдрома порнографически индуцированной эректильной дисфункции. По его словам, хотя порнография может быть нормальным инструментом сексуальной разрядки при отсутствии партнёра, её неконтролируемое потребление приводит к серьёзным последствиям.

Специалист объяснил, что мозг привыкает к сильным дофаминовым всплескам во время просмотра порнографии, что снижает интерес к реальному сексу и нарушает выработку тестостерона. Дополнительным негативным фактором он назвал сидячий образ жизни, который провоцирует гормональный дисбаланс и хроническую усталость. Для решения проблемы медики рекомендуют полный отказ от порноконтента на 90 дней, увеличение физической активности, прохождение терапии и откровенный разговор с партнёром.

К слову, способ пресечь на корню подобную проблему нашли в Киргизию. В минувшем июне был принят закон, согласно которому доступ к порносайтам был заблокирован на всей территории республики. Эффект заметен уже сейчас: киргизские мужчины начали активнее покупать товары из секс-шопов и теперь больше внимания уделяют настоящим, а не виртуальным женщинам.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

