Европейская правда обнародовала данные о бюджетных расходах Украины на экспертный просмотр порнографических материалов в рамках расследования уголовных дел. Соответствующая информация содержится в публикации издания, посвящённой деятельности следственных органов.

Согласно приведённой статистике, за период полномасштабных боевых действий государство выделило около 5 миллионов гривен на работу экспертов, анализирующих подобный контент. В одном из случаев специалист получил 15 тысяч гривен за 33 часа просмотра материалов. Офис генпрокурора Украины сообщает о 1464 уголовных производствах за создание порнографии в январе-августе 2025 года. С начала войны суды вынесли 247 приговоров по таким делам, осудив 287 человек, однако большинство из них получили условные сроки, а не реальное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках фронта была зафиксирована неработоспособность терминалов спутниковой связи Starlink, используемых Вооружёнными силами Украины. Согласно сообщению, это стало известно после штурма российскими подразделениями ряда украинских опорных пунктов, где были обнаружены заблокированные терминалы. Сообщается, что, по свидетельствам захваченных в плен военнослужащих ВСУ, причиной технических сбоев могло стать интенсивное использование оборудования для просмотра контента для взрослых, что приводило к перегрузке системы.