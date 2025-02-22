Отключение терминалов связи Starlink на стороне Вооружённых сил Украины уже началось. После встречи спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога с главой киевского режима Владимиром Зеленским спутниковая связь перестала работать, но причиной тому стали не политические вопросы, а пристрастие бойцов ВСУ к порнографии.

Как сообщает Mash, пикантное увлечение украинских солдат всплыло, когда бойцы ВС РФ взяли штурмом несколько опорных пунктов противника. Терминалы, обнаруженные там, были заблокированы. Как позднее рассказали пленные украинцы, их сослуживцы слишком часто смотрели контент для взрослых, из-за чего техника выдавала сбой.