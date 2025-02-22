Пристрастие бойцов ВСУ к порно стало причиной отключения Starlink
Mash: Starlink отключился на территории Украины из-за пристрастия солдат к порно
Отключение терминалов связи Starlink на стороне Вооружённых сил Украины уже началось. После встречи спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога с главой киевского режима Владимиром Зеленским спутниковая связь перестала работать, но причиной тому стали не политические вопросы, а пристрастие бойцов ВСУ к порнографии.
Как сообщает Mash, пикантное увлечение украинских солдат всплыло, когда бойцы ВС РФ взяли штурмом несколько опорных пунктов противника. Терминалы, обнаруженные там, были заблокированы. Как позднее рассказали пленные украинцы, их сослуживцы слишком часто смотрели контент для взрослых, из-за чего техника выдавала сбой.
Когда военные начинали разбираться, почему Starlink вышел из строя, оказывалась, что память забита порнографией на все вкусы — даже российский интим-контент присутствовал. Особо находчивые бойцы ВСУ использовали VPN, поэтому могли с лёгкостью обойти защиту и избежать бана.
Ранее стало известно, что США намерены отключить Украину от Starlink из-за отказа киевских властей предоставить Белому дому доступ к ископаемым на территории Незалежной. Как следствие ВСУ могут остаться без надёжной связи, что приведёт к воцарению хаоса в рядах украинских военных. Но как заявили представители Киева, у них уже есть надёжный аналог американского Starlink.
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