Уже работают: Украина заявила о наличии на фронте альтернативы Starlink
Глава СНБО Коваленко: На фронте работают альтернативные Starlink системы связи
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко проинформировал о наличии у Киева альтернативных систем связи Starlink. В сообщении, опубликованном в соцсетях, он отметил, что на фоне новостей о возможном отключении Starlink не следует делать поспешных выводов о критическом положении страны и армии.
Заявление Коваленко последовало в контексте публикации издания Reuters, в которой было указано на возможность скорого отключения Starlink со стороны США. Это произойдёт в том случае, если украинская сторона откажется от соглашения по ресурсам.
«Во-первых, не отключат. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — заключил Андрей Коваленко.
Руководитель СНБО не стал вдаваться в подробности и раскрывать, какие именно альтернативы есть у Киева.
Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ нанесли сокрушительный удар дронами-камикадзе по позициям ВСУ в Харьковской области. В результате атаки были уничтожены: комплекс спутникового интернета Starlink, боеприпасы и личный состав ВСУ.
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