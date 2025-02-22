Уже работают: Украина заявила о наличии на фронте альтернативы Starlink

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко проинформировал о наличии у Киева альтернативных систем связи Starlink. В сообщении, опубликованном в соцсетях, он отметил, что на фоне новостей о возможном отключении Starlink не следует делать поспешных выводов о критическом положении страны и армии.

Заявление Коваленко последовало в контексте публикации издания Reuters, в которой было указано на возможность скорого отключения Starlink со стороны США. Это произойдёт в том случае, если украинская сторона откажется от соглашения по ресурсам.

«Во-первых, не отключат. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — заключил Андрей Коваленко.

Руководитель СНБО не стал вдаваться в подробности и раскрывать, какие именно альтернативы есть у Киева.