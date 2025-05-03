На Украине 10-летний мальчик изнасиловал 7-летнюю подругу после просмотра порно

В Харьковской области на Украине десятилетний мальчик изнасиловал свою семилетнюю подругу, потому что хотел с ней повторить всё то, что видел в фильмах для взрослых. Об этом рассказал в соцсети начальник следственного управления ГУНП региона Сергей Болвинов.

Снимок с телефона мальчика. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Болвинов

«Впервые это произошло прошлым летом, сначала девочка отказалась и он её избил. Этой же весной, когда дети были одни дома у парня, он велел ей снять штаны, лечь на кровать, а сам включил телефон. Мы говорили с этими детьми. Девочка говорит, что согласилась, потому что боялась», — сказано в тексте.

По словам мальчика, порноролики ему показали старшеклассники в 5 лет, после чего он стал постоянно смотреть их, когда оставался один дома. Пострадавшая девочка воспитывается в многодетной семье, родители узнали о совершённом в отношении дочери преступлении, когда полицейские показали им снимки с телефона мальчика. Сам малолетний преступник по закону не может быть привлечён к уголовной ответственности из-за возраста, однако в отношении его родителей заведено дело о ненадлежащем воспитании.