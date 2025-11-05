Сексолог объяснила Life.ru, действительно ли рыжие женщины самые страстные

Поверье насчёт того, что рыжеволосые женщины самые страстные, имеет под собой некоторые научные основания, однако по большей части это объясняется культурными и социальными обстоятельствами. О том, правда ли у красавиц с огненными волосами самое мощное либидо или к этому стоит относиться как к мифу, Life.ru в День рыжеволосых рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Стереотип о необузданном либидо рыжих женщин — один из самых живучих и пикантных. Но где заканчивается миф и начинается наука? Корни этого мифа имеют некоторое научное основание. Ключ к разгадке — ген MC1R (меланокортиновый рецептор 1-го типа), мутация которого дарит рыжеволосым медный, огненный цвет волос. Этот ген отвечает не только за пигментацию, но и связан с системой меланокортинов — гормонов, регулирующих боль, половое поведение и выработку гормонов, влияющих на либидо. Александра Миллер Сексолог

Некоторые исследования на животных показывают, что мутации в этой системе могут влиять на половое влечение, однако перенос этих данных на человека — ненадёжен. Наука утверждает: связь есть, но она очень сложна и не подтверждена крупными клиническими исследованиями. Ген MC1R — не кнопка гиперсексуальности, а сложный инструмент со множеством функций.

А что происходит в психологическом плане? Как пояснила эксперт, женщина, которой долго внушают, что она — воплощение страсти, начинает в это верить. Это эффект Пигмалиона: если от девушки ожидают страстности, она, скорее всего, будет соответствовать этим ожиданиям. Она исследует свою сексуальность смелее и увереннее, носит либидо как корону — это её сила и порой опасность.

Александра Миллер считает, что история и искусство создали архетип рыжеволосой женщины — символа запретного желания. От Вирсавии до Венер Тициана, от героинь прерафаэлитов до звёзд Голливуда: рыжие всегда ассоциируются с мощным образом «другой», вызовом нормам, что само по себе — афродизиак. Наука говорит: возможно, есть небольшая корреляция между рыжими и либидо, но доказательств мало. Жизнь и культура уверяют: да, потому что так создала культура, а не природа. Либидо — сложный коктейль из генетики, гормонов, воспитания и соцкруга, в который общество щедро добавило миф.

«Рыжая женщина — всегда яркая, сильная, вызывающая. Её желание не просто ощущение, а отражение ожиданий, страхов и восхищения окружающих. В этом её и сила, и проклятие: желание кажется более животным, опасным и ярким, потому что легенды горят ярче самой реальности», — подытожила наша собеседница.

