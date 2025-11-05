В ВРНС назвали «языческим пережитком» моду подбирать одежду под символ года

Выбор цвета наряда на Новый год — это «языческий пережиток». К такому выводу пришёл зампред ВРНС, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В комментарии для Life.ru эксперт рассказал, что православная вера учит отличать истинные ценности от суеверий.

«Стремление встретить праздник в одежде определённого цвета, надеясь таким образом привлечь удачу или богатство, — это не что иное, как языческий пережиток. Наша вера говорит о том, что благополучие человека зависит от его поступков, веры в Бога и любви к ближним, а не от цвета его одеяния», — подчеркнул собеседник Life.ru.

По словам парламентария, церковь призывает сосредоточить внимание не на внешних атрибутах, а на внутреннем содержании Нового года. Гораздо важнее то, в каком состоянии находится душа человека, успел ли он помириться с обиженными, помочь нуждающимся, подготовить сердце к Рождеству. Внешний вид должен быть скромным и опрятным, а не подчиняться мифическим «правилам».

«Я понимаю желание людей выглядеть на празднике красиво, особенно детей. Пусть новогодний наряд будет праздничным, ярким, если того требует обстановка, но его выбор не должен быть обусловлен страхом или верой в приметы. Грех кроется не в самом цвете, а в том, если мы начинаем придавать этому магическое значение, уповая на тряпку, а не на Промысл Божий. Это подменяет истинную веру и доверие к Богу суеверными ритуалами», — отмечает Иванов.

Вместо тревог о цвете одежды эксперт советует направить силы на добрые дела: посетить богослужение, провести время с семьёй, поделиться радостью с одинокими. Это, по его словам, «действительно угодно Богу и создаст по-настоящему счастливую атмосферу».

«Давайте не будем порабощаться пустыми приметами, а будем свободны во Христе, Который и есть источник всякого блага», — заключил чиновник.

