Сексолог раскрыла, как эта кухонная утварь превратит вашу интимную жизнь в кипящий бульон страсти

Сексолог Джиджи Энгл предложила креативный подход к интимной жизни, рекомендовав использовать предметы кухонного обихода для разнообразия сексуальных практик. Её нестандартные рекомендации приводит издание Women's Health.

Эксперт советует использовать кубики льда для повышения тактильной чувствительности на отдельных участках тела. Также она предлагает замораживать столовые приборы из нержавеющей стали и прикладывать их к эрогенным зонам. Например, проводить охлаждённой вилкой по спине партнёра или прикладывая охлаждённую ложку к чувствительным участкам тела.

Если есть предпочтения в играх со шлепками, то сексолог порекомендовала обратить внимание на такую повседневную вещь, как силиконовая лопатка или деревянная ложка. Однако лучше избегать применение дерева в качестве практик для вагинального или анального проникновения, поскольку они могут травмировать или привести к занозам.

«Деревянная ложка идеально подходит для шлепков, потому что вы можете делать это мягко или жёстко, в зависимости от предпочтений вашего партнёра», — отметила сексопатолог, доктор философии Дебра Лайно.

Несмотря на это, сексолог считает, что тот же самый огурец будет идеальной заменой реального фаллоимитатора. Но эксперт подчеркнула, прежде необходимо заморозить овощ для остроты ощущений, и конечно же, надеть презерватив, поскольку безопасность превыше всего. При этом Энгл акцентировала внимание на обязательном условии подобных экспериментов — предварительном обсуждении и получении явного согласия всех участников.