7 ошибок воспитания, которые совершали все родители в СССР, а дети расплачиваются до сих пор

Люди, рождённые в семидесятые и восьмидесятые годы, стали самыми частыми клиентами современных психологов. И рассказывают они удивительно похожие истории: про ремень в шкафу, про «не встанешь из-за стола, пока не доешь» и про вечное «а что скажут соседи». Мы не собираемся осуждать наших мам и бабушек. Они делали всё, что умели, в тех условиях, которые им достались. Но понять, какие именно методы воспитания оставили глубокие следы в психике целых поколений, всё-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы не повторять тех же ошибок со своими детьми.

«Мальчики не плачут»: запрет на эмоции как билет в невроз

«Прекрати реветь, ты же не девочка!» Эту команду советские мальчишки слышали с двух-трёх лет. Девочкам тоже доставалось: «Что ты разнылась, как маленькая?», «Возьми себя в руки!» Советское воспитание ставило задачу вырастить «стойких» людей, которые не показывают слабость. Плач, обида, страх, злость, даже бурная радость считались капризами, от которых нужно немедленно избавляться.

Результат этой «школы стойкости» психологи наблюдают каждый день. Взрослые мужчины, которые физически не могут произнести «мне больно» или «мне страшно». Женщины, которые давят слёзы и улыбаются через силу, потому что «нельзя раскисать». Подавленные эмоции никуда не исчезают. Они копятся годами и выходят боком: через бессонницу, хроническую тревогу, вспышки необъяснимой агрессии и психосоматические болезни. А всего-то нужно было разрешить ребёнку поплакать.

Ремень как главный педагогический инструмент

В советских семьях физические наказания были абсолютной нормой. Ремень висел на видном месте, и каждый ребёнок знал, что за двойку, разбитое окно или позднее возвращение домой его ждёт «воспитательная беседа» с участием этого предмета. Некоторые родители шли дальше: в ход шли тапки, полотенца, а в особо тяжёлых случаях и то, что подвернётся под руку. «Меня били, и я вырос нормальным» до сих пор звучит как аргумент.

Современная наука давно доказала: физические наказания не учат ребёнка хорошему поведению. Они учат только одному: тот, кто сильнее, всегда прав. Дети, которых били в детстве, во взрослой жизни делятся на два типа. Одни становятся агрессивными и копируют модель «решай проблемы кулаками». Другие вырастают с заниженной самооценкой и патологическим страхом перед конфликтами. Ни тот, ни другой вариант здоровым не назовёшь.

«Доедай всё до последней крошки!»: еда как поле битвы

Бабушка наложила полную тарелку каши, а ребёнок после трёх ложек говорит, что сыт. Что происходило дальше? Правильно: «Пока всё не съешь, из-за стола не выйдешь!» В ход шли уговоры, угрозы и главный козырь: «Дети в Африке голодают, а ты тут нос воротишь!» Кормить через силу в СССР считалось проявлением заботы. Упитанный ребёнок воспринимался как здоровый ребёнок.

Последствия этого подхода психологи и диетологи разбирают до сих пор. У человека, которого годами заставляли игнорировать чувство сытости, ломается связь между мозгом и желудком. Он привыкает есть не потому, что голоден, а потому что «надо» или «жалко выбрасывать». Отсюда хроническое переедание, проблемы с весом и сложные отношения с едой в целом. Современные педиатры настаивают: ребёнок лучше любого взрослого чувствует, сколько ему нужно съесть. Доверяйте ему.

«А что люди скажут?»: жизнь под микроскопом общественного мнения

Эта фраза была настоящей мантрой советских родителей. Покупки, одежда, причёска, оценки в школе, выбор профессии и даже мечты оценивались через призму мнения соседей, коллег и абстрактных «людей». Ребёнок с ранних лет усваивал: твои желания не важны, важно, как ты выглядишь в глазах окружающих. Хочешь стать художником? «А что люди скажут? Иди лучше в инженеры, как все нормальные».

Взрослые, воспитанные на этой установке, годами не могут позволить себе жить так, как хочется. Они боятся сменить работу, потому что «а вдруг не получится, и все узнают». Боятся развестись, потому что «перед родственниками стыдно». Боятся одеться ярко, потому что «а что подумают». Зависимость от чужого мнения лишает человека свободы и превращает жизнь в бесконечный спектакль, где главный зритель — воображаемое общественное мнение.

Публичный стыд как метод воспитания

Если ремень бил по телу, то стыд бил по душе. И в этом смысле советская система была невероятно изобретательной. Провинился? Тебя отчитают перед всем классом. Получил двойку? Учительница объявит об этом на родительском собрании, а мама потом перескажет всем подругам по телефону. Намочил постель? Воспитательница в детском саду может повесить простыню на всеобщее обозрение.

Стыд использовали и дома, и в школе, и в пионерской организации. Провинившегося ребёнка обсуждали перед сверстниками на сборе звена или отряда. Одноклассники коллективно «перевоспитывали» нарушителя. По замыслу, стыд должен был мотивировать к хорошему поведению. На практике он учил совсем другому: прячь свои ошибки любой ценой, потому что за них тебя уничтожат публично. Выросшие в этой системе люди панически боятся ошибок и не умеют просить о помощи.

«Не перечь взрослым!»

В советской семье и школе работала чёткая вертикаль: взрослый всегда прав, а ребёнок всегда должен подчиняться. Спорить с учителем было немыслимо. Возражать родителям — наглость. Задавать неудобные вопросы — хулиганство. «Я сказал, значит, так и будет!», «Вырастешь — поймёшь!», «Не спорь со старшими!» — эти фразы слышал абсолютно каждый советский ребёнок.

Такой подход не давал детям возможности развивать критическое мышление. Ребёнок привыкал, что существует одна «правильная» точка зрения и она принадлежит тому, кто старше. Во взрослой жизни это превращается в неспособность отстаивать свою позицию перед начальством, в страх перед любыми авторитетами и в привычку соглашаться даже тогда, когда ты точно знаешь, что собеседник неправ. Современные педагоги уверены: уважение к старшим не должно означать слепое подчинение.

Ранняя разлука с родителями: ясли, пятидневки и «летние дачи»

Советские женщины выходили на работу, когда малышу исполнялось всего несколько месяцев. Декретный отпуск в его нынешнем виде появился только в 1981 году. До этого ребёнка отдавали в ясли буквально грудничком. Существовали круглосуточные детские сады: малыша приводили в понедельник утром, а забирали в пятницу вечером. Летом детей отправляли на «дачу» с детским садом, где родители навещали их раз в месяц.

Для маленького ребёнка такая разлука была огромным стрессом. Первые годы жизни критически важны для формирования привязанности к родителям. Если этот процесс нарушен, во взрослой жизни человек может столкнуться с трудностями в построении близких отношений, хронической тревогой и страхом быть брошенным. Конечно, многие матери просто не имели выбора: работать было обязанностью, а бабушки были не у всех. Но последствия этой вынужденной разлуки психологи фиксируют и через десятилетия.

Давайте договоримся: эта статья не обвинительный приговор нашим родителям. Они росли в стране, где никто не говорил о детской психологии, где главным было, «чтобы ребёнок не выделялся и не мешал», а эмоциональная близость считалась баловством. Они передавали то, что получили сами, от своих мам и пап, а те — от своих. Но сейчас у нас есть знания, которых не было у них. Мы можем разорвать эту цепочку, осознать свои детские травмы и выбрать другой путь. Не потому, что наши родители были плохими, а потому, что мы можем стать лучше. Ради себя и ради тех, кого воспитываем сами.