Лунный календарь красоты на апрель 2026: когда можно и нельзя делать маникюр, стрижку и окрашивание

Апрель — время настоящего преображения. Природа пробуждается, солнца становится больше, а нам так и хочется обновить причёску, освежить цвет волос и привести в порядок здоровье. Луна в этом месяце станет вашим надёжным помощником, если знать, когда лучше записываться к парикмахеру, а когда стоит воздержаться от радикальных процедур. Life.ru собрал рекомендации астрологов на каждый день апреля 2026 года. Вы узнаете, когда стрижка укрепит волосы и ускорит их рост, какие дни идеально подходят для окрашивания, а когда лучше заняться здоровьем или навести порядок в доме. Сохраняйте эту статью, чтобы планировать дела с умом и получать максимальную отдачу от каждого действия!

Фазы Луны в апреле 2026 года

Прежде чем переходить к конкретным датам, важно понять, в какой фазе находится Луна. От этого зависит энергетика дня: растущая Луна отвечает за рост и набор силы, а убывающая — за завершение дел и избавление от лишнего. В апреле 2026 года фазы распределяются следующим образом:

Растущая Луна охватывает два периода. С 1 по 7 апреля и с 24 по 30 апреля. Это время идеально для всего, что требует роста и развития: стрижка для ускорения роста волос, окрашивание в натуральные тона, укрепляющие процедуры и начало новых дел. Полнолуние приходится на 8 апреля. В этот энергетический пик лучше посвятить время отдыху и медитации, а от сложных и травматичных процедур воздержаться. Убывающая Луна длится с 9 по 22 апреля. Период подходит для завершения дел, избавления от лишнего: стрижки для сохранения формы, удаления нежелательных волос, чисток организма и расставания со старыми вещами. Новолуние наступит 23 апреля. Это день покоя, когда не рекомендуется нагружать организм или проводить агрессивные косметические манипуляции.

Главные астрологические события апреля 2026

Апрель 2026 года обещает быть динамичным. Обратите внимание на смену знаков зодиака, через которые проходит Луна. Это накладывает дополнительный отпечаток на рекомендации:

В первой декаде, с 1 по 7 апреля, Луна движется по знакам Тельца, Близнецов, Рака и Льва — это время активного роста волос и хорошего старта для новых начинаний.

Кульминацией станет полнолуние 8 апреля в знаке Весов — день равновесия, но противоречивый для сложных процедур.

На период убывающей Луны с 9 по 22 апреля приходится прохождение знаков Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб. Это отличный отрезок для лечения, наведения порядка и домашних дел.

Новолуние 23 апреля в Тельце закладывает фундамент на месяц вперёд, а завершающая фаза растущей Луны с 24 по 30 апреля в Тельце, Близнецах и Раке приглашает возвращаться к активным действиям.

Для тех, кто планирует дела заранее: посмотрите лунный календарь на март 2026, чтобы оценить динамику прошедшего месяца, а ближе к концу апреля загляните в лунный календарь на май, чтобы спланировать майские праздники.

Лунный календарь стрижек на апрель 2026

Самый популярный вопрос: когда же лучше всего отправиться в салон красоты? Давайте разберём все даты и узнаем, какие дни апреля будут благоприятными?

Особенно удачными будут 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 апреля. В эти дни стрижка укрепит волосы, улучшит их структуру и ускорит рост. Особого внимания заслуживают дни в знаках Козерога — это 9 и 10 апреля для сложных форм — и Рака —21–22 апреля — для придания объёма.

Нейтральные дни:

3, 5, 7, 13, 17, 18, 19, 27 апреля подойдут для поддерживающих процедур, коррекции чёлки или лёгкой стрижки. Радикальных перемен они не принесут, но и вред будет минимальным.

Дни, когда от стрижки лучше отказаться:

Астрологи рекомендуют перенести визит к парикмахеру на 8, 11, 12, 15, 16 и 23 апреля. В полнолуние (8 апреля) и новолуние (23 апреля) высок риск повреждения волос и ухудшения их качества. Дни в Водолее (11–12 апреля) грозят непослушностью и сечением кончиков, а период в Овне (15–16 апреля) считается травмоопасным.

Календарь красоты и ухода за собой на апрель 2026

Уход за кожей лица и тела тоже подчиняется лунным ритмам. В одни дни поры максимально открыты для очищения, в другие — кожа лучше всего впитывает питательные вещества.

Очищение и пилинг лучше всего проводить на убывающей Луне — с 9 по 22 апреля. Это лучшее время для глубокого очищения, посещения косметолога для удаления комедонов и проведения химических пилингов. В этот период вода уносит лишнее, и кожа обновляется быстрее.

Питательные и антивозрастные маски эффективнее всего работают на растущую Луну: 1–7 и 24–30 апреля. В фазу роста кожа «открыта» к приёму полезных веществ. Используйте сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном и натуральные масла — результат будет заметнее.

Удаление нежелательных волос рекомендуется проводить с 11 по 14-е и с 17 по 20 апреля. Убывающая Луна в Водолее, Рыбах и Тельце — идеальное время для эпиляции. Кожа будет гладкой дольше, а процедура пройдёт менее болезненно.

Дни для посещения косметолога — 6, 7, 14 и 26 апреля. Уколы красоты, сделанные в эти дни, приживаются лучше и дают меньше побочных эффектов.

Лунный календарь здоровья: когда идти к врачу в апреле 2026?

По мнению астрологов, апрель — это месяц, когда могут обостряться хронические заболевания. Эксперты уверены, что, соблюдая эти рекомендации, вы поддержите своё здоровье:

Хирургия и операции: плановые вмешательства лучше назначать на растущую Луну (2–4 апреля) для быстрого заживления тканей либо на убывающую (10–13 и 20–22 апреля) — для предотвращения осложнений.

Полное обследование организма: 1–5 и 25–30 апреля растущая Луна в Тельце и Деве даёт самую точную картину состояния здоровья, помогая врачам поставить верный диагноз.

Начало диеты или чистки организма: идеальное время — 9–12 апреля. Убывающая Луна помогает избавляться от лишнего веса, поэтому любые ограничения в питании будут даваться легче.

Опасные дни: 8 апреля (полнолуние) и 23 апреля (новолуние). В эти дни снижен иммунитет и повышена нервная возбудимость. Любые медицинские вмешательства могут дать непредсказуемый результат.

Стоматология: лучший период — с 9 по 14 апреля, когда Луна находится в Козероге и Рыбах. Убывающая Луна способствует тому, что послеоперационный период проходит легче, а лечение проходит с минимальным дискомфортом.



Благоприятные дни для домашних дел в апреле 2026

Лунная энергия влияет не только на нас, но и на процессы в доме и саду. Планируя уборку или посадку рассады, учитывайте фазу светила.

Генеральная уборка и избавление от хлама: лучшее время — с 9 по 18 апреля (убывающая Луна). Энергия спада помогает легко расставаться со старыми вещами и освобождать пространство для нового.

Стирка и глажка: удачными днями для домашних хлопот станут 3–6, 14–16 и 24–27 апреля. В эти периоды дела будут идти легче, а вещи сохранять свежесть дольше.

Посадка растений и работа в саду: 1–2, 5–6, 9–10, 21–22 и 25–30 апреля — лучшие даты для посева семян, пересадки комнатных цветов и ухода за рассадой. Растущая Луна обеспечит хорошие всходы, а убывающая в Раке и Козероге — мощную корневую систему.

Апрель 2026 года предоставляет массу возможностей для того, чтобы стать красивее и здоровее. Используя лунный календарь, вы сможете не только подобрать идеальный день для стрижки или окрашивания, но и грамотно спланировать визиты к врачу, уход за собой и даже домашние дела. Главное — прислушиваться к себе. Луна задаёт ритм, но ваше внутреннее состояние всегда является главным приоритетом.