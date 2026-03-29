Эти распространённые ошибки «съедят» ваши баллы на ЕГЭ. Советы, как их не совершать

Подготовка к ЕГЭ для многих школьников становится стрессовым и хаотичным процессом. Несмотря на доступ к онлайн-курсам, материалам и пробным тестам, результаты часто оказываются ниже ожидаемых. Причина, как отмечают специалисты, — не столько в уровне знаний, сколько в ошибках в самой стратегии подготовки. Об этом Life.ru рассказала академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская.

Главная проблема многих учеников — отсутствие чёткого плана. Школьники занимаются нерегулярно, перескакивают между темами или уделяют внимание только тем заданиям, которые уже хорошо получаются. В результате формируются пробелы, критичные на экзамене.

Эксперт рекомендует выстраивать системную подготовку: составить график занятий — самостоятельно или с преподавателем — и регулярно отслеживать прогресс. Это позволяет видеть динамику и вовремя корректировать процесс обучения.

Ещё одна распространённая ошибка — ставка только на теорию. Многие школьники тратят время на конспекты и лекции, но недостаточно решают задания. При этом формат ЕГЭ проверяет не только знания, но и навык их применения — скорость, точность и умение работать с типовыми заданиями. Без регулярной практики даже хорошо выученная теория не «конвертируется» в баллы.

Многие школьники игнорируют анализ своих ошибок и, решив вариант, часто смотрят только итоговый балл и переходят дальше. Ошибки остаются не разобранными, а значит повторяются. Не нужно просто фиксировать результат без разбора. Именно работа над ошибками даёт наибольший прогресс. Анастасия Екушевская Академический директор онлайн-школы Skysmart

Откладывание подготовки на последние месяцы — одна из самых частых и опасных ошибок. В условиях дефицита времени возрастает нагрузка, ухудшается усвоение материала и усиливается тревожность.

Интенсивная подготовка за месяц, как правило, приводит к перегрузке и нестабильным результатам. При этом чрезмерные занятия без отдыха тоже вредят: усталость накапливается, снижается концентрация, и к экзамену ученик подходит выгоревшим. Занятия по 8–10 часов в день без сна и восстановления не только неэффективны, но и могут быть опасны для здоровья.

По словам Екушевской, успешная подготовка определяется не объёмом выученного материала, а качеством стратегии. Регулярность занятий, системный подход, внимательная работа над ошибками и сбалансированная нагрузка дают гораздо более стабильный результат, чем попытки «наверстать всё» в последний момент.

«Наилучших результатов достигают те, кто выстраивает подготовку последовательно и осознанно, а поддержка опытного преподавателя помогает структурировать процесс и повысить уверенность в результате», — отметила эксперт.

