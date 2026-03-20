Гранит науки по цене бриллианта: Репетиторы взвинтили цены перед ЕГЭ

Рынок репетиторских услуг в России переживает уникальный период — спрос на образование бьёт рекорды, а цены продолжат расти, рассказала основатель образовательного центра Анастасия Чеснок. По её словам, репетиторы сталкиваются с той же инфляцией, что и все остальные, поэтому рост цен будет идти соизмеримо с ростом потребительского рынка.

Традиционно самыми дефицитными остаются преподаватели математики, и дело здесь не только в сложности предмета, но и в его системности — если у ребёнка пробелы за шестой класс, при подготовке к ЕГЭ к ним всё равно придётся вернуться, что требует времени и терпения. Плюс математика является обязательным экзаменом, и даже если выпускник идёт на дизайнера или хореографа, сдавать её всё равно нужно, что создаёт хроническую нехватку хороших специалистов.

Качественная подготовка занимает в среднем два года: при интенсивности два занятия в неделю получается около 174 уроков по предмету. При средней стоимости занятия в 2500 рублей итоговая цена подготовки по одному предмету составляет от 435 до 450 тысяч рублей. При этом цена не всегда равна квалификации — она часто зависит от самооценки педагога, а родителю сложно оценить экспертизу на старте, результат же становится понятен только по баллам ЕГЭ, поэтому надёжнее обращаться в проверенные центры и платформы, где есть гарантия соответствия преподавателя заявленной категории.

Хотя количество сдающих ЕГЭ ежегодно снижается из‑за популярности колледжей, это не означает падения спроса на репетиторов, а лишь его перераспределение. Высшее образование становится более элитарным, конкурс в хорошие вузы только растёт, а вместе с ним вырос и интерес к колледжам, где конкуренция при поступлении теперь также высока — поступить на хорошее направление с тройками невозможно, поэтому готовить ребёнка к ОГЭ теперь приходится так же долго, как раньше готовили к ЕГЭ.

«Подготовка к экзаменам — это система. Без наставника, который вовремя скорректирует и даст обратную связь, ребёнок утонет в информации. Самостоятельная подготовка занимает в разы больше времени. К тому же детям важен живой контакт, которого ИИ не даёт», — заключила собеседница «Газеты.ru».