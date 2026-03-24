Спасательный круг для выпускника: Как подготовиться к ЕГЭ без репетитора

Подготовить ребёнка к ЕГЭ без репетиторов реально, если выстроить чёткий план и подключить школьных учителей. Об этом РИАМО сообщила кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова.

По словам эксперта, первым шагом должен стать разговор с самим учеником и оценка его текущего уровня по результатам тестовых срезов. Затем нужно обратиться в школу — к директору и учителю — и спокойно обсудить, как выстроить подготовку.

«Сейчас задача — дать ребёнку «спасательный круг» в виде чёткой, понятной инструкции. Пошаговой. Что конкретно делать каждый день: сколько заниматься, что решать, в каком объёме. Эту инструкцию можно найти в интернете или составить вместе с учителем», — рассказала Цветкова.

Педагог подчеркнула, что если уровень ученика изначально слабый, без дополнительной помощи может не обойтись. При этом она предостерегла родителей от смешивания ролей, ведь родитель — это не профессиональный педагог. Он не должен сидеть каждый день с ребёнком над тетрадками, поскольку выполняет другие функции.

