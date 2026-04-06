Хотела красоту — получила некроз: У россиянки отмирает грудь после подтяжки груди

45-летней жительнице Петербурга после пластической операции по подтяжке груди потребуется сложная реконструкция за миллион рублей — у неё начался некроз тканей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Согласно информации, женщина пришла в клинику Parada, мечтая о небольшой корректировке: дама хотела привести в порядок грудь после многолетнего ношения имплантов и заодно сделать подтяжку лба.

Врач Руслан Алькема оценил свою работу в 450 тысяч рублей и предложил провести её в два приёма. По воспоминаниям пациентки, первый обернулся лишь приятными хлопотами — форму подправили, импланты освежили. Беда настигла на втором этапе. Хирург, желая добиться эстетического совершенства, вырезал, как считает пациентка, непозволительно много тканей. Итогом стали сильное натяжение, венозный застой, воспаление и последующий некроз.

Добавила потерпевшая и другой шокирующий факт: во время подтяжки лба доктор зашил кожу на её голове, не вытащив волосы из раны, что привело к нагноению.

По словам женщины, Алькема после вмешательства требовал от неё ежедневных снимков в мессенджере и объяснял, как обрабатывать швы в домашних условиях. Как только самочувствие пациентки резко ухудшилось, она поехала не к нему, а в стороннюю клинику. Там медики, как рассказывает пострадавшая, пришли в ужас от увиденного и бросились экстренно откачивать гной, чистить раны и купировать воспаление.

В ходе обследования выяснилось, что хирург отсёк примерно половину мягких тканей на груди. Теперь женщине необходима реконструкция такого же типа, какую делают после рака молочной железы, а её стоимость доходит до миллиона рублей.

Иск на клинику пострадавшая уже подала — сейчас им занимается прокуратура. Сам хирург, по заверениям истицы, не считает себя виноватым и пытается списать всё на неё. Кроме того, женщина заявляет, что Алькема и раньше калечил пациенток: ей лично известно как минимум о нескольких таких же пострадавших.

