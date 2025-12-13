Зашили, как поросёнка: Россиянка обвинила звёздного хирурга в том, что он изуродовал ей нос за 900 тысяч

Жительница Уфы Ирина рассказала, что обратилась к московскому пластическому хирургу Сеймуру Алиеву, работавшему с Айзой, Ритой Дакотой и известными блогерами, за модельным носом, но после операции осталась с глубокими впадинами и рубцами. Клиника, по её словам, списала дефекты на отёк, а нити, оставленные в коже, удаляли уже у другого врача. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Последствия неудачной ринопластики. Фото © Baza

Операция обошлась в 900 тысяч рублей, которые Ирина внесла наличными. При этом клиника не предоставила ей договор и не выдала кассовый чек, утверждает уфимка. Несмотря на это, девушка доверилась врачу и легла на операционный стол.

Тревога появилась уже на следующий день: нос казался асимметричным. В клинике уверяли, что это просто послеоперационный отёк. Однако при снятии гипса через неделю Ирину ждал шок: на носу обнаружилась обширная рана, а при удалении корки отслоился и участок кожи. Даже хирург, по словам девушки, выразил удивление, но не предложил решений.

Ситуация ухудшилась, когда через несколько дней Ирина нащупала под кожей торчащие нити. «Как будто зашили, как поросёнка», — говорит пациентка. На её запрос о помощи клиника посоветовала удалить их у любого доступного хирурга, утверждает девушка.

Нити убрали, но процесс заживления пошёл неправильно: на носу образовались глубокие впадины и грубые рубцы. Последующая шлифовка, которую Ирина оплатила самостоятельно, не дала ожидаемого результата.

По словам уфимки, клиника проявила активность лишь после получения юридической претензии. Ей предложили пройти дополнительные обследования (МРТ и КТ), но девушка отказалась, заявив, что больше не доверяет этому медицинскому учреждению. Сейчас она готовит иск в суд.

