Мужчины всё чаще идут к пластическим хирургам, чтобы уменьшить грудь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films
В США уменьшение груди стало самой востребованной пластической операцией среди мужчин — только в 2024 году было проведено 26 430 таких вмешательств, что на 25% чаще, чем ещё пять лет назад. Подобная статистика свидетельствует, что увеличение грудных желёз больше не является табу и мужчины чаще обращаются за помощью, рассказала в своём телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.
По словам Павловой, на рост числа операций влияет ожирение. Однако даже у внешне стройного мужчины избыток внутреннего жира может приводить к субклиническому воспалению и гормональному дисбалансу. В итоге грудь увеличивается по женскому типу — и это напрямую бьёт по самоощущению и социальной жизни.
«Чем больше жира в организме человека, тем стремительнее протекает процесс конвертации. Иногда эту железистую ткань или жир удаляют. А иногда требуется использование препаратов, которые блокируют конвертацию тестостерона в эстрадиол», — пояснила врач.
