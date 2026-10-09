Курс по ИИ станет обязательным для школьников 5–11-х классов

С сентября 2027 года школьники с 5-го по 11-й класс будут проходить курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на пленарном заседании форума Digital Innopolis Days.

До повсеместного запуска программу опробуют в тысяче российских школ, в том числе в Татарстане. Пилот начнётся уже со второй четверти нынешнего учебного года.

«А со следующего сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс будет обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал Кравцов.

Речь идёт о курсе внеурочной деятельности. Школьникам будут объяснять не только принципы и возможности нейросетей, но и связанные с ними угрозы, ограничения и правила безопасной работы с цифровыми технологиями.

Ранее Минпросвещения объясняло, что учащиеся 5–9-х классов могут применять ИИ с разрешения педагога для поиска информации, объяснения сложных тем и проверки гипотез. В 10–11-х классах нейросети также разрешено использовать в проектной и исследовательской работе.

О планах ввести в школах курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» Life.ru рассказывал ещё в августе. Параллельно Минпросвещения расширяет изучение ИИ в рамках информатики: ученикам объясняют основы машинного обучения, возможности и ограничения нейросетей. В сентябре ведомство также установило правила использования искусственного интеллекта школьниками, запретив применять такие сервисы на промежуточной и итоговой аттестации.