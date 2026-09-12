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Опубликовано 12 сентября, 10:56

Без нейросетей до пятого класса: Минпросвещения определило правила использования ИИ в школе

Минпросвещения ограничило использование ИИ школьниками младших классов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Ученикам 1–4-х классов рекомендовано не использовать сервисы искусственного интеллекта самостоятельно. Такое правило содержится в методических рекомендациях Минпросвещения для педагогов.

Для школьников постарше подход мягче. Ученикам 5–9-х классов педагог может разрешить обращаться к нейросетям для поиска и первичной систематизации информации, объяснения сложных тем и проверки предположений.

Старшеклассникам дополнительно разрешается применять ИИ при работе над проектами и исследованиями. При этом возможность использования нейросетей в конкретном задании остаётся за учителем.

Педагог вправе ограничить применение ИИ, если упражнение рассчитано на самостоятельный анализ, аргументацию или творческое мышление. На промежуточной и итоговой аттестации пользоваться такими сервисами нельзя.

Отдельные требования касаются материалов, которые педагог сам готовит с помощью нейросетей. Перед использованием их необходимо проверить на ошибки, соответствие образовательной программе и возрасту школьников.

Нейросети — на выход: В школах Нью-Йорка решили резко закрутить гайки ИИ
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Ранее Life.ru рассказывал о планах ввести в российских школах курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Занятия планируют начать со второй четверти 2026/27 учебного года, причём речь идёт о внеурочной программе, а не новом обязательном предмете.

Больше новостей о школьной программе, экзаменах и новых правилах обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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