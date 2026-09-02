Нейросети — на выход: В школах Нью-Йорка решили резко закрутить гайки ИИ

Уже со следующей недели в государственных школах Нью-Йорка начнут действовать новые ограничения на искусственный интеллект и цифровые устройства. Политика особенно затронет учеников начальной и средней школы, а пользоваться ИИ без специальных оснований школьникам разрешат только с переходом в старшие классы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Примерно 600 тыс. учащихся, то есть около двух третей всех школьников города, не смогут применять инструменты ИИ до поступления в старшую школу. Даже после этого использование технологий будет разрешено лишь в определённых случаях. Отдельные экраны и персональные цифровые устройства в школах не разрешат использовать до третьего класса. Учителям также запретят поручать искусственному интеллекту оценку ученических работ.

Для средней школы департамент образования рекомендует ограничить экранное время 45 минутами в день. Во всех классах при этом будут запрещены чат-боты-компаньоны, которые предлагают детям эмоциональную или психологическую поддержку. Городские власти называют новые правила одними из самых жёстких ограничений на технологии в американских школах. Канцлер школ Камар Сэмюэлс отметил, что департамент не намерен путать инновации с простым увеличением количества технологий, а ограничения должны сохранить человеческое общение, любопытство и творческие способности детей.

Давление на власти Нью-Йорка со стороны родителей усиливалось из-за растущего использования цифровых устройств и ИИ в учебном процессе. Критики считают, что технологии могут ухудшать качество обучения и способствовать списыванию. Подобные споры уже привели к дополнительным ограничениям на устройства в школах других крупных округов, включая Лос-Анджелес.

В самом Нью-Йорке родители создали несколько инициатив за ограничение ИИ, а большинство членов городского совета ранее поддержали двухлетний мораторий. Эрик Диновиц, возглавляющий комитет совета по образованию, назвал новую политику шагом вперёд, но заявил, что у него остаётся много вопросов. Он также призвал проверять ИИ-инструменты на реальную пользу для обучения и не поддаваться маркетинговым заявлениям технологических компаний.

При этом ограничения окажутся не абсолютными. Из-под новых правил выведут централизованно утверждённые учебные программы, включая электронные книги и программное обеспечение для программирования. Исключения также предусмотрены для некоторых ученических тестов, а также инструментов помощи детям с ограниченными возможностями и тем, кто изучает английский язык.

Учителей новые требования затронут в меньшей степени. Им разрешат применять ИИ для подготовки уроков, перевода материалов и написания сообщений, однако запрещено использовать такие системы для решений о допуске ученика к окончанию школы или выбора способа помощи ребёнку в кризисной ситуации.

Окончательная версия руководства создавалась несколько месяцев с учётом мнений родителей, чиновников и представителей технологических компаний. Ещё в марте департамент публиковал первоначальные рекомендации, которые не вводили жёстких ограничений на цифровые устройства и использование ИИ в отдельных классах.

Недовольство новой политикой уже выражают некоторые родители. Келли Клэнси, основавшая Parents for A.I. Caution и входящая в коалицию за мораторий, считает, что власти должны были ввести временный запрет. По её мнению, сама разработка ограничительной политики стала результатом многомесячной работы родителей, выступавших против чрезмерного распространения ИИ в школах. При этом Клэнси опасается, что предусмотренные исключения позволят использовать технологию шире, чем предполагает общий запрет.

Остаётся открытым и вопрос с уже установленными образовательными приложениями, использующими генеративный ИИ. Навид Хасан из группы по надзору за городским образованием отметил, что практически всё современное программное обеспечение уже интегрирует такие функции. Он считает, что благодаря бюджету департамента примерно в $40 млрд власти Нью-Йорка способны потребовать от технологических компаний адаптировать продукты под новые требования.

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