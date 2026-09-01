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Регион
Опубликовано 1 сентября, 13:33

«Ребёнку сложно оторваться»: Кравцов призвал родителей не давать детям гаджеты до семи лет

Министр Кравцов: Детям важно заменить гаджеты на чтение и живое общение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Детям дошкольного возраста родители нередко дают в руки смартфоны — просто чтобы занять на время. Но делать этого не стоит, предупредил министр просвещения Сергей Кравцов. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что дошкольникам нужно прививать любовь к живому общению, чтению и походам в музеи и театры.

Цифровые сервисы, по его словам, устроены так, что ребёнку сложно самостоятельно оторваться от экрана. Это создаёт риск формирования зависимости уже в раннем возрасте. Чем младше ребёнок, тем сильнее для него влияние яркого и быстроменяющегося контента, отметил глава Минпросвещения.

Для школьников, напомнил Кравцов в беседе с kp.ru, использование телефонов на уроках уже ограничено законом. Гаджеты отвлекают детей от занятий и общения, поэтому в учебное время их стараются не использовать. Исключение делается только в экстренных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

А вот на переменах правила устанавливают сами школы — единого предписания нет. Поэтому решение, можно ли пользоваться смартфоном между занятиями, остаётся за администрацией учебного заведения.

Телефоны на уроках запретили не вчера: Минпросвещения разъяснило новый приказ
Телефоны на уроках запретили не вчера: Минпросвещения разъяснило новый приказ

Школьникам потребуется около недели-двух, чтобы привыкнуть к запрету на использование смартфонов во время уроков, считает психолог. В первые дни у подростков могут появиться тревожность, рассеянность, паника и агрессия, однако затем психика адаптируется к новым условиям.

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Дарья Нарыкова
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