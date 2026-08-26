Телефоны на уроках запретили не вчера: Минпросвещения разъяснило новый приказ

Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в российских школах с 1 сентября 2024 года. В Минпросвещения заявили РИА «Новости», что новый приказ, который вступит в силу с сентября 2026-го, лишь закрепляет уже действующие требования.

Ранее в СМИ появилась информация, что школьникам запретят пользоваться телефонами на занятиях только с 1 сентября 2026 года. В ведомстве уточнили, что соответствующие изменения в закон «Об образовании» были приняты ещё в 2023 году и начали действовать год спустя.

Согласно действующим правилам, использовать средства радиотелефонной связи во время занятий нельзя. Исключение предусмотрено для ситуаций, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников и сотрудников, а также других экстренных случаев.

На переменах школьники могут пользоваться гаджетами, если это не противоречит правилам, установленным самой образовательной организацией.

Школьникам потребуется около недели-двух, чтобы привыкнуть к запрету на использование смартфонов во время уроков, считает психолог. В первые дни у подростков могут появиться тревожность, рассеянность, паника и агрессия, однако затем психика адаптируется к новым условиям.