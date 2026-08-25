Минпросвещения запретило менять порядок изучения тем по истории в школах

Минпросвещения России исключило возможность самостоятельно менять последовательность изучения тем по истории в рамках программы одного класса. Новое правило закрепили в обновлённом документе ведомства.

Прежде образовательные организации могли варьировать порядок прохождения отдельных разделов внутри учебного года. Теперь такая возможность исключена, и темы должны изучаться в установленной последовательности.

«Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Изменения связаны с обновлением подхода к преподаванию общественных дисциплин. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что количество часов на изучение истории России будет увеличено. С нового учебного года обществознание в школах начнут изучать с 9-го класса, а освободившиеся часы направят на дополнительные занятия по истории страны. В ведомстве отметили, что это позволит усилить внимание к историческому образованию школьников.

Ранее Сергей Кравцов рассказал о формате проведения Дня знаний в российских школах. Новый учебный год начнётся с поднятия государственного флага и исполнения гимна, а первым занятием станет урок из цикла «Разговоры о важном». В 2026 году его посвятят темам единства народов России, исторической памяти и традиционных ценностей.