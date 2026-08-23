Кравцов: С 1 сентября обществознание останется только в программе 9-11 классов

С 1 сентября 2026 года обществознание в российских школах будет преподаваться только в 9–11-х классах. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости».

Из программы восьмых классов предмет исключат, а освободившиеся часы направят на другие дисциплины. Переход на новую систему проходит поэтапно: ранее обществознание изучали в 8–11-х классах.

«Мы внесли изменения в обществознание: с 1 сентября оно остаётся только в 9–11 классах», — сказал Кравцов.

Министр также сообщил о подготовке единых учебников по предмету. Новые пособия для девятых и десятых классов появятся уже в этом учебном году, а для одиннадцатиклассников их планируют ввести с сентября 2027 года.

По словам главы Минпросвещения, обновлённый курс будет теснее связан с историей, литературой и географией. В программу включат темы, которые должны объединить знания из разных школьных дисциплин. Изменения станут частью обновления школьных программ, которое началось с переходом на новые федеральные образовательные стандарты.

Ранее Life.ru рассказывал, что новые учебники по обществознанию для российских школьников решили сделать более практико-ориентированными. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в пособиях будет меньше теории и больше примеров, связанных с реальной жизнью.