Поступление в вуз в 2026 году: конкурсные списки 22 августа, дополнительный приём и сроки зачисления

Обновлено 24 августа 2026 года.

22 августа вузы опубликовали конкурсные списки дополнительного приёма на бюджет в 2026 году. Теперь для абитуриентов начинается решающий этап: позиции в рейтингах ещё могут измениться, а ближайший дедлайн наступит уже 25 августа в 12:00 по московскому времени.

Но эта дата касается не всех поступающих. 25 августа заканчивается приём согласий для приоритетного этапа, после чего 26 августа вузы издадут соответствующие приказы. Для абитуриентов, поступающих на основные конкурсные места по результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов, главный срок — 28 августа до 12:00 мск, а итоговые приказы должны появиться 29 августа. Такой график дополнительного приёма опубликован, в частности, НИУ ВШЭ, МАИ и МЭИ.

Life.ru объясняет, что делать после публикации конкурсных списков, как понять, проходите ли вы на бюджет, кому нужно срочно подать согласие на зачисление и когда станут известны окончательные результаты поступления.

Главные даты дополнительного приёма в вузы в 2026 году

22 августа — публикация конкурсных списков.

25 августа до 12:00 мск — завершение подачи согласий на зачисление на приоритетном этапе.

26 августа— приказы о зачислении на приоритетном этапе.

28 августа до 12:00 мск — завершение подачи согласий на основном этапе.

29 августа— приказы о зачислении на основные бюджетные места.

Календарь дополнительного приёма в вузы в 2026 году: сроки публикации конкурсных списков, подачи согласий и приказов о зачислении. Инфографика © Life.ru

Эти сроки относятся к дополнительному приёму на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета. Например, именно такой календарь установлен в правилах НИУ ВШЭ и опубликован приёмными комиссиями МАИ и МЭИ.

Что делать 24 августа после публикации конкурсных списков

Если ваш код уже появился в конкурсном списке, просто смотреть на порядковый номер недостаточно. Сейчас важно понять, сколько человек перед вами действительно претендуют на это же бюджетное место и подано ли необходимое согласие на зачисление.

Алгоритм на 24 августа такой:

Найдите свой уникальный код в конкурсном списке нужной программы.

Посмотрите, сколько бюджетных мест осталось в этой конкурсной группе.

Проверьте поступающих выше вас и указанные у них приоритеты.

Обратите внимание на сведения о согласии на зачисление.

Посмотрите свой основной высший и высший проходной приоритет.

Если участвуете в приоритетном этапе, убедитесь, что необходимое согласие представлено до 12:00 мск 25 августа .

. Если поступаете на основные конкурсные места, продолжайте следить за рейтингом после приказов 26 августа: окончательный дедлайн для этого этапа наступит 28 августа в 12:00 мск.

Конкурсные списки продолжают меняться. Например, правила НИУ ВШЭ предусматривают их обновление при наличии изменений не менее пяти раз в сутки вплоть до дня издания приказа о зачислении.

Кому нужно подать согласие на зачисление до 25 августа

Дедлайн 25 августа в 12:00относится к приоритетному этапу дополнительного приёма.

На нём проводится зачисление поступающих без вступительных испытаний, а также участников конкурсов на места в пределах особой, отдельной и целевой квот. После завершения этого этапа незаполненные места могут перейти в основной конкурс.

Поэтому для большинства абитуриентов, поступающих на обычные бюджетные места по результатам ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний, 25 августа ещё не является финальным дедлайном.

Их основной срок — 28 августа в 12:00 по московскому времени.

Это важное различие: если вы участвуете в общем конкурсе, не стоит считать, что 25 августа поступление уже закончится. Наоборот, после выхода первых приказов 26 августа ситуация в списках может заметно измениться.

После публикации конкурсных списков абитуриентам важно следить за изменением своей позиции в рейтинге. Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

Как понять, прохожу ли я на бюджет по конкурсному списку

Одна из самых частых ошибок — сравнить своё порядковое место с количеством бюджетных мест.

Допустим, в конкурсной группе осталось 20 бюджетных мест, а вы сейчас стоите 25-м. Это ещё не означает, что вы точно не поступаете.

Несколько человек выше могут проходить на другую программу с более высоким для них приоритетом. Кто-то может выбрать другой вуз. После зачисления льготников часть первоначальной картины также изменится.

Место абитуриента в конкурсном списке ещё не гарантирует зачисление на бюджет. Фото © Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Возможна и обратная ситуация. Если вы сейчас 18-й при 20 бюджетных местах, это ещё не гарантирует зачисление: до дедлайна другие поступающие могут представить согласия и изменить фактическую конкурсную ситуацию.

Поэтому главный вопрос звучит не «какой у меня номер?», а «сколько людей выше меня реально могут занять эти места?»

Что такое основной высший и высший проходной приоритет

Эти показатели помогают понять реальную ситуацию лучше простого номера в рейтинге.

Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет, по которому абитуриент сейчас проходит по конкурсу с учётом всех конкурсных списков.

Высший проходной приоритет определяется для поступающего, который представил согласие на зачисление, и показывает наиболее приоритетный вариант, по которому он фактически проходит.

Поэтому человек может находиться выше вас в конкретном конкурсном списке, но в итоге быть зачислен совсем на другое направление.

Именно поэтому при оценке шансов полезно смотреть одновременно на место в рейтинге, наличие согласия и проходной приоритет. Эти сведения входят в конкурсные списки вузов.

Нужно ли подавать согласие на зачисление

Да. Нахождения в проходной части конкурсного списка самого по себе недостаточно.

Для зачисления на бюджет необходимо представить согласие на зачисление. Его можно оформить через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах либо предусмотренным вузом способом на бумаге.

Для зачисления на бюджет абитуриенту необходимо вовремя подать согласие на зачисление. Фото © Артем Геодакян/ТАСС

Если поступающий решает изменить вуз, в который представлено согласие, необходимо сначала отозвать прежнее и затем оформить новое.

При этом оставлять перенос согласия на последние минуты опасно. Например, правила НИУ ВШЭ и МГУ предусматривают, что электронное согласие через ЕПГУ можно представлять не чаще одного раза в два часа.

Что произойдёт 25 и 26 августа

25 августа в 12:00 мск заканчивается представление согласий на приоритетном этапе дополнительного приёма.

26 августауниверситеты издают приказы о зачислении этой категории поступающих.

После этого абитуриентам основного конкурса особенно важно ещё раз посмотреть конкурсные списки. Незанятые места в пределах квот могут перейти на основные бюджетные места, а часть поступающих исчезнет из конкретных конкурсных групп после зачисления по более высоким приоритетам.

Для человека, который сейчас находится немного ниже условной «проходной черты», именно 26–28 августа могут стать наиболее важными днями всей дополнительной кампании.

Что такое «день тишины» при поступлении в вуз в 2026 году

В приёмной кампании 2026 года появилось ещё одно важное правило — так называемый день тишины.

В дни издания вузами приказов о зачислении на сервисе «Поступление в вуз онлайн» блокируется подача и отзыв согласий на зачисление, отзыв заявлений и отказ от зачисления. Минобрнауки объяснило, что механизм нужен для того, чтобы конкурсная ситуация не менялась непосредственно во время формирования приказов.

Итог дополнительного приёма зависит от позиции в конкурсном списке, приоритета и поданного согласия на зачисление. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Поэтому планировать перенос согласия непосредственно на день приказа не стоит. Решение необходимо принимать до установленного дедлайна предыдущего этапа.

Что будет после приказов 26 августа

Для поступающих на основные конкурсные места кампания после 26 августа не заканчивается.

Наоборот, именно после первого зачисления картина становится гораздо понятнее: можно увидеть, сколько бюджетных мест фактически осталось и кто из абитуриентов выше продолжает участвовать в конкурсе.

Главный дедлайн основного этапа дополнительного приёма — 28 августа в 12:00 мск.

К этому времени у поступающего, который рассчитывает на зачисление, должно быть представлено согласие на зачисление.

Когда выйдут итоговые приказы о зачислении

29 августа 2026 года вузы издают приказы о зачислении на основном этапе дополнительного приёма.

Именно после этого можно окончательно отвечать на вопрос «поступил ли я на бюджет».

До появления сведений о зачислении даже высокая позиция в конкурсном списке остаётся только текущей конкурсной ситуацией, а не гарантией места.

Где смотреть конкурсные списки вузов

Также информация о поступлении доступна через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

В конкурсном списке фамилия абитуриента обычно не публикуется: поступающий отображается по своему уникальному коду. В рейтинге также указываются конкурсные баллы, сведения о согласии и приоритетах, необходимые для определения положения человека в конкурсе.

Если заявления подавались в несколько университетов, необходимо следить за ситуацией в каждом из них.

Почему место в конкурсном списке меняется

До завершения зачисления рейтинг остаётся динамическим.

Один поступающий представляет согласие, другой отзывает его. Кто-то проходит на направление с более высоким приоритетом, поэтому перестаёт реально претендовать на место в списке, который вы сейчас смотрите.

После приказов приоритетного этапа также становится известно, сколько мест осталось для основного конкурса.

Приказы о зачислении по итогам дополнительного приёма в вузы выходят в конце августа 2026 года. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Поэтому небольшое отставание от числа бюджетных мест не означает автоматически, что шансов больше нет.

Но и нахождение внутри этого числа до завершения подачи согласий ещё не означает гарантированного поступления.

Можно ли сейчас изменить приоритеты

Согласие на зачисление и приоритеты — это разные вещи.

Приоритет показывает, какое направление внутри выбранных вариантов поступающий предпочитает сильнее. Согласие определяет образовательную организацию, в которой абитуриент готов быть зачислен на бюджет.

К этапу, который идёт после публикации конкурсных списков дополнительного приёма 22 августа, приоритеты уже сформированы. Главная задача сейчас — следить за конкурсной ситуацией и правильно распорядиться согласием.

Можно ли ещё подать документы на дополнительный приём

Если речь идёт именно о конкурсных списках дополнительного приёма, опубликованных 22 августа, присоединиться к этому конкурсу уже нельзя.

Например, МАИ завершил приём документов от поступающих без внутренних вступительных испытаний 21 августа, после чего 22 августа сформировал конкурсные списки. В МЭИ используется аналогичная последовательность: сначала заканчивается приём документов и вступительные испытания, затем публикуется рейтинг и начинается зачисление.

Сейчас задача уже участвующего абитуриента — не подавать новое заявление, а следить за своим положением и дедлайнами согласия.

Дополнительный приём и дополнительный этап зачисления — это одно и то же?

Нет.

Дополнительный этап зачисления проводится после основного этапа в рамках уже сформированной приёмной кампании, если остаются свободные места.

Дополнительный приём — это отдельный набор, который вуз может объявить позже на оставшиеся бюджетные места. Для него заново принимаются заявления, проводятся необходимые испытания и формируются новые конкурсные списки.

Конкурсные списки, опубликованные 22 августа, относятся именно к такому дополнительному приёму.

Что делать, если я не прохожу на бюджет 24 августа

Если вы на несколько позиций ниже предполагаемой проходной границы, прекращать следить за конкурсом рано.

До 28 августа часть поступающих выше может уйти в другие вузы или на направления с более высоким приоритетом. Дополнительные места могут появиться и после завершения приоритетного этапа.

Поэтому особенно показательным станет положение в рейтинге после публикации приказов 26 августа.

Если же разрыв велик, одновременно стоит проверить варианты платного обучения и сроки заключения договоров: они отличаются от бюджетного конкурса и устанавливаются конкретным университетом.

А что с магистратурой 24 августа

Для поступающих в магистратуру календарь другой, и 24 августа для многих из них — уже последний день подачи согласия на основной этап.

Например, НИУ ВШЭ принимает согласия на бюджет магистратуры до 12:00 мск 24 августа, а приказ основного этапа выходит 25 августа. Дополнительный этап предусматривает согласие до 12:00 26 августа и приказ 27 августа.

В МГТУ имени Баумана для ряда программ магистратуры также установлен дедлайн 24 августа в 12:00, однако даты публикации сведений о зачислении могут отличаться. Поэтому поступающим в магистратуру необходимо смотреть календарь именно своего университета.

Когда подавать согласие на зачисление в 2026 году

Если вы участвуете в дополнительном приёме на программы бакалавриата или специалитета, ориентируйтесь на свой этап конкурса.

Для приоритетного зачисления согласие необходимо представить до 12:00 мск 25 августа.

Для основного этапа — до 12:00 мск 28 августа.

Не переносите решение на последние минуты: после дедлайна высокая позиция в конкурсном списке сама по себе не даст права на зачисление.

Когда будут приказы о зачислении в вузы в августе 2026 года

По дополнительному приёму на бюджет бакалавриата и специалитета первый блок приказов выходит 26 августа — это приоритетный этап.

Основной этап заканчивается 29 августа, когда должны быть изданы итоговые приказы о зачислении.

Таким образом, 22 августа были опубликованы конкурсные списки, но окончательный результат для большинства участников дополнительного приёма станет известен только к концу недели.

Главное о конкурсных списках и поступлении после 22 августа

Конкурсные списки дополнительного приёма уже опубликованы, однако 24 августа поступление ещё далеко не закончено.

Для участников приоритетного этапа ключевая дата — 25 августа, 12:00 мск. Для основной массы поступающих по результатам ЕГЭ и внутренних испытаний — 28 августа, 12:00 мск.

26 августа после первого блока приказов рейтинги могут существенно измениться. Поэтому абитуриентам, находящимся рядом с предполагаемой проходной границей, особенно важно проверить конкурсные списки именно после этого этапа.