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19 августа, 14:54

Строительство вытеснило рекламу и PR из топ-10 у абитуриентов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские абитуриенты всё активнее выбирают инженерные и естественно-научные специальности. В 2026 году направление «Строительство» вошло в десятку самых популярных, вытеснив оттуда «Рекламу и связи с общественностью», сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Самый заметный рост спроса зафиксирован на фундаментальную и прикладную физику — число заявлений увеличилось в 2,5 раза. На самолёто- и вертолётостроение поступило вдвое больше заявлений, чем год назад.

Приёмная кампания в колледжи побила рекорд — получено три миллиона заявлений
Приёмная кампания в колледжи побила рекорд — получено три миллиона заявлений

Примерно в 1,8 раза вырос интерес к ядерным реакторам и материалам, строительству железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, а также градостроительству. Биoинженерия и биоинформатика прибавили около 70%.

Всего в приёмной кампании документы в российские университеты подали около 1,2 млн человек. При этом 94% заявлений поступили через сервис «Поступление в вуз онлайн» — на 21% больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По предварительным данным, средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет очников по математическим, инженерным и естественно-научным направлениям вырос на 3,5 балла. Почти 36% выпускников в этом году выбрали ЕГЭ по естественно-научным предметам.

Суворовские училища России: полный список, города и куда поступать в 2026 году
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Российские университеты получили свыше 620 тысяч бюджетных мест, из которых почти 447 тысяч приходится на бакалавриат, специалитет и программы базового высшего образования. Окончательные итоги приёмной кампании Минобрнауки подведёт в сентябре.

Ранее Life.ru рассказывал, как в России стартовала приёмная кампания 2026 года и как абитуриенты могут подать документы в университеты через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Больше новостей о вузах, экзаменах и правилах поступления — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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