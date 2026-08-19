Строительство вытеснило рекламу и PR из топ-10 у абитуриентов

Российские абитуриенты всё активнее выбирают инженерные и естественно-научные специальности. В 2026 году направление «Строительство» вошло в десятку самых популярных, вытеснив оттуда «Рекламу и связи с общественностью», сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Самый заметный рост спроса зафиксирован на фундаментальную и прикладную физику — число заявлений увеличилось в 2,5 раза. На самолёто- и вертолётостроение поступило вдвое больше заявлений, чем год назад.

Примерно в 1,8 раза вырос интерес к ядерным реакторам и материалам, строительству железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, а также градостроительству. Биoинженерия и биоинформатика прибавили около 70%.

Всего в приёмной кампании документы в российские университеты подали около 1,2 млн человек. При этом 94% заявлений поступили через сервис «Поступление в вуз онлайн» — на 21% больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По предварительным данным, средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет очников по математическим, инженерным и естественно-научным направлениям вырос на 3,5 балла. Почти 36% выпускников в этом году выбрали ЕГЭ по естественно-научным предметам.

Российские университеты получили свыше 620 тысяч бюджетных мест, из которых почти 447 тысяч приходится на бакалавриат, специалитет и программы базового высшего образования. Окончательные итоги приёмной кампании Минобрнауки подведёт в сентябре.