Приёмная кампания в колледжи побила рекорд — получено три миллиона заявлений
Кравцов заявил, что абитуриенты подали в колледжи почти три миллиона заявлений
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat
В приёмную кампанию 2026 года в российские колледжи и техникумы подали почти три миллиона заявлений — это рекорд за всю историю. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Показатель вырос на 500 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти три миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — сказал Кравцов.
Ранее Life.ru писал, что Москва стала самым популярным городом среди поступающих: в столичные университеты направили 511 тысяч заявлений. Санкт-Петербург занял второе место с 212 тысячами, а Казань — третье с 90 тысячами.
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