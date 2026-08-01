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1 августа, 12:43

Приёмная кампания в колледжи побила рекорд — получено три миллиона заявлений

Кравцов заявил, что абитуриенты подали в колледжи почти три миллиона заявлений

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

В приёмную кампанию 2026 года в российские колледжи и техникумы подали почти три миллиона заявлений — это рекорд за всю историю. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Показатель вырос на 500 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти три миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — сказал Кравцов.

Два часа на раздумья: Минпросвещения установило лимит для нерешительных абитуриентов
Два часа на раздумья: Минпросвещения установило лимит для нерешительных абитуриентов

Ранее Life.ru писал, что Москва стала самым популярным городом среди поступающих: в столичные университеты направили 511 тысяч заявлений. Санкт-Петербург занял второе место с 212 тысячами, а Казань — третье с 90 тысячами.

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Наталья Афонина
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