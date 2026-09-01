Блогер Шарий высмеял идею штрафов за русский язык в школьных чатах на Украине

Блогер Анатолий Шарий высмеял сообщения о возможных штрафах для родителей украинских школьников за использование русского языка в чатах. Своё мнение он высказал в Telegram.

Шарий обратил внимание, что наказание, по его словам, может затронуть именно тех, кто использует литературный русский язык.

Он привёл в качестве примера ситуацию, когда человек задаёт вопрос на русском языке без смешения с украинскими словами. По мнению блогера, в таком случае доказать факт использования русского языка якобы проще, чем при разговорной смеси двух языков.

Шарий заявил, что подобные меры направлены не только против русского языка, но и против грамотной речи.

«По сути они искореняют грамотность», — отметил блогер.

Языковой вопрос на Украине остаётся одной из самых острых тем последних лет. Ранее Life.ru писал о решении украинских властей исключить русский язык из перечня языков, требующих особой защиты. Тогда отмечалось, что изменения затронули статус русского языка в рамках выполнения требований закона о защите государственного языка.До этого Life.ru рассказывал о введении на Украине новых ограничений для русского языка в образовательной сфере, где власти страны продолжали расширять применение украинского языка в школах и других учреждениях.