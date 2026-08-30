Я не хочу играть в ура-патриотизм: Настя Каменских поддержала русский язык на Украине

Украинская певица Настя Каменских заявила, что больше не поддерживает происходящее в стране и выступает против дискриминации русского языка. Об этом участница дуэта «Потап и Настя» рассказала в видеообращении на своей странице в соцсети.

«Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», — сказала она на видео на свой странице в соцсети.

Настя Каменских о русском языке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamenskux

Певица объяснила, почему продолжает говорить на русском языке. Каменских отметила, что с детства общается на русском, родилась и выросла в русскоязычном Киеве. По её мнению, каждый человек должен иметь право выбирать язык общения.

Каменских также заявила, что считает ущемление людей по языковому признаку дискриминацией. Она сравнила такое отношение с дискриминацией по цвету кожи. Певица подчеркнула, что язык общения не определяет человеческие качества.

Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием лишить Алексея Потапенко, известного как Потап, звания заслуженного артиста Украины. Авторы инициативы связали своё требование с его отношением к русскому и украинскому языкам.