Рэпера Потапа задумали «разжаловать» на Украине за русский язык

На сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием лишить украинского певца и рэпера Алексея Потапенко (известного как Потап) звания заслуженного артиста Украины. Причина — он, по мнению авторов, поддерживает русский язык и пренебрежительно относится к украинскому.

«Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре», — говорится в тексте петиции.

В документе говорится, что Потап якобы не раз публично показывал неуважение к украинскому языку и культуре, предлагая вместо них русский, и выступал за его распространение на Украине.

Петицию подали 28 августа, и сейчас она собрала больше 4,8 тысячи подписей. Для того чтобы её рассмотрели, нужно 25 тысяч.

Ранее Потап и Настя Каменских снова попали в скандал из-за языка. Они опубликовали в соцсетях видео, где с иронией «извинились» за то, что говорят по-русски, а в конце сказали «Свобода». Украинские СМИ пишут, что так артисты ответили пользователям, которые возмущались тем, что они общаются на русском. Правда, в комментариях нашлись и те, кому такая шутка не понравилась.