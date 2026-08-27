«Есть такое понятие, как свобода»: Потап и Настя «извинились» за русский язык

Потап и Настя Каменских оказались в центре нового языкового скандала после публикации ролика в соцсетях. В видео артисты с иронией «извинились» за то, что говорят по-русски, а затем завершили обращение словом «Свобода».

Потап и Настя подтрунивают над украинцами, которые ругают их за русский язык. Видео © TikTok / potapinastya_official

«Простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что есть такое понятие, как свобода», — говорится в ролике.

Как пишут украинские СМИ, видео стало ответом на критику пользователей, которые возмущались публичным использованием артистами русского языка. В комментариях под публикацией нашлись и те, кого такая шутка не впечатлила.

Ранее Потап и Настя Каменских столкнулись с критикой на Украине после выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артисты исполняли песни и общались с публикой на русском языке, что вызвало возмущение части пользователей соцсетей.