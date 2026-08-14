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14 августа, 12:11

Петербуржец выбросил собаку из окна, а позже занёс бездыханное животное обратно в квартиру

Полиция расследует гибель собаки, которую петербуржец мог выбросить из окна

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция работает в доме на улице Маршала Казакова после сообщения о гибели собаки. По словам местной жительницы, животное могло быть выброшено из окна квартиры, после чего его тело занесли обратно в дом, сообщает 78.ru.

На Маршала Казакова мужчину задержали после гибели собаки. Видео © 78.ru

Очевидцы утверждают, что перед этим мужчина открыл окно, взял собаку и выбросил её на улицу. Позже соседка якобы увидела через дверной глазок, как он возвращал животное в квартиру.

«Сегодня случилось несчастье. Одна из соседок видела во время прогулки, как он [сосед] открыл окно, взял собаку и выбросил её на улицу, после чего сразу закрыл окно. Я сама видела в глазок, как он уже заносил в квартиру бездыханное тело», — рассказала местная жительница Марина.

По её словам, погибшую собаку также видел дворник. Жильцы ранее жаловались на конфликты и шумные ссоры в этой квартире. Предполагаемого участника происшествия, как утверждает собеседница, задержали. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства гибели животного и возможные причины произошедшего предстоит установить правоохранителям.

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Ранее в Екатеринбурге на улице Готвальда мужчина жестоко избил щенка, который не хотел возвращаться домой с прогулки. Очевидцы рассказали, что мужчина силой тянул собаку за поводок, практически поднимая её в воздух, при этом щенок выглядел сильно испуганным, не сопротивлялся и не издавал звуков.

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Анастасия Никонорова
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