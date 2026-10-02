Колледж или вуз: кто быстрее начинает зарабатывать в России в 2026 году Оглавление Колледж или вуз: короткий ответ Сколько зарабатывают выпускники колледжей в 2026 году А выпускника вуза без опыта вообще хотят брать? Правда ли сварщик после колледжа может получать 267 тысяч рублей Какие специальности выбирают в колледжах в 2026 году Тогда зачем вообще идти в вуз? Что выгоднее по деньгам: колледж или университет Колледж выгоднее, если хочется начать зарабатывать раньше Когда лучше выбрать вуз Как выбрать колледж или вуз по зарплатам выпускников, а не по рекламе Можно ли после колледжа поступить в вуз без ЕГЭ в 2026 году Так кто быстрее начинает зарабатывать — выпускник колледжа или вуза? Частые вопросы Колледж или вуз — что выбрать в 2026 году? Сравнили сроки выхода на работу, зарплаты выпускников СПО, спрос работодателей и перспективы после получения диплома. Колледж позволяет раньше выйти на рынок труда, но для части карьерных траекторий высшее образование остаётся обязательным. Фото © Life.ru

2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования. В этот же день Минпросвещения планирует объявить победителя всероссийского конкурса «Мастер года — 2026»: в финал вышли 89 преподавателей колледжей и техникумов со всей страны.

Но для школьника и его родителей главный вопрос сегодня куда прозаичнее: что выгоднее — пойти в колледж или получить высшее образование и где быстрее начнут платить настоящие деньги?

Если считать именно время до выхода на полноценный рынок труда, ответ в 2026 году довольно очевиден: колледж чаще позволяет начать зарабатывать раньше. Особенно если поступать после девятого класса. Но это ещё не значит, что выпускник СПО обязательно будет получать больше человека с высшим образованием через пять или десять лет.

И вот здесь начинается самое интересное.

Колледж или вуз: короткий ответ

Колледж выигрывает по скорости. Вуз может выигрывать по дальнейшей траектории.

В колледж можно поступить уже после девятого класса и одновременно с общим образованием получать конкретную профессию. При классическом пути в вуз школьнику сначала нужно закончить 10–11-й классы, а затем провести ещё несколько лет в университете.

Это означает, что к моменту, когда часть ровесников только получает диплом о высшем образовании, выпускник колледжа уже может иметь специальность, постоянную работу, стаж и несколько повышений.

В 2026 году этот сценарий особенно актуален: согласно кадровому прогнозу, 65% замещающей потребности российского рынка труда приходится на специалистов со средним профессиональным образованием.

И интерес к колледжам растёт вместе со спросом работодателей. К 17 сентября 2026 года в российские колледжи и техникумы было подано уже 4,2 млн заявлений, из них 1,4 млн — на программы «Профессионалитета». Это на 380 тысяч заявлений больше, чем годом ранее.

Сколько зарабатывают выпускники колледжей в 2026 году

Здесь важно не попасть в одну из главных ловушек таких сравнений.

В Сети легко найти новости о сварщиках с зарплатой 250–300 тысяч рублей и сделать вывод: «после колледжа сразу платят больше, чем после вуза». Нет, так считать нельзя.

Для сравнения старта карьеры нужны вакансии именно для начинающих специалистов.

По данным «Авито Работы», весной 2026 года средняя предлагаемая зарплата выпускникам колледжей и техникумов достигла 77 336 рублей в месяц. За год показатель вырос сразу на 28%. Речь идёт именно о кандидатах с СПО без опыта работы.

В отдельных направлениях предложения оказались ещё выше:

Главное преимущество колледжа — время: выпускник может начать работать и набираться опыта на несколько лет раньше ровесника из вуза. Инфографика © Life.ru

Причём работодатели стали активнее искать не только линейный персонал. Число предложений для начинающих специалистов технической поддержки выросло на 23%, для инженеров-техников — на 22%, для инженеров производственно-технических отделов — на 13%.

Это, пожалуй, главное изменение последних лет: СПО всё меньше означает исключительно рабочую специальность у станка. Колледжи выпускают программистов, техников, медиков, логистов, специалистов по гостиничному делу, банковскому делу и десяткам других направлений.

А выпускника вуза без опыта вообще хотят брать?

Да. Причём разрыв между выпускниками вузов и колледжей оказался почти незаметным.

В июльском исследовании SuperJob 2026 года 75% опрошенных российских компаний заявили, что принимают выпускников колледжей без опыта, а 76% — выпускников вузов. Годом ранее показатели составляли соответственно 67% и 70%. В исследовании участвовали представители тысячи предприятий и организаций из всех округов России.

То есть наличие высшего образования само по себе уже не создаёт огромного преимущества на первом этапе найма.

У работодателя гораздо чаще возникает другой вопрос: что умеет конкретный кандидат?

Для молодых специалистов с высшим образованием компании чаще всего предлагают инженерно-технические позиции, квалифицированную работу и вакансии в продажах.

А вот одной корректной общероссийской цифры «средней стартовой зарплаты выпускника вуза» для прямого сравнения с 77 тысячами рублей у выпускников СПО сейчас нет. И придумывать её было бы неправильно: зарплаты начинающего врача, инженера, учителя, программиста и экономиста слишком сильно отличаются.

Правда ли сварщик после колледжа может получать 267 тысяч рублей

Правда — но не нужно воспринимать 267 тысяч как зарплату вчерашнего выпускника колледжа.

По исследованию hh.ru и сервиса «Моя смена», в начале 2026 года медиана предлагаемых зарплат сварщикам достигала 267,3 тысячи рублей в месяц. Электромонтажникам предлагали около 160 тысяч, машинистам и монтажникам — 146,9 тысячи, малярам и штукатурам — 135,5 тысячи, автослесарям и автомеханикам — 120,2 тысячи.

Но самые высокие предложения для сварщиков часто относятся к вахтовой работе, крупным промышленным объектам и специалистам с опытом, необходимыми допусками и квалификацией. В актуальных вакансиях с зарплатой около 267–291 тысячи рублей работодатели, например, требуют опыт от года и специальную аттестацию.

Life.ru уже подробно разбирал, сколько зарабатывают сварщики в России и откуда берутся зарплаты выше 250 тысяч рублей.

Поэтому правильный вывод другой: колледж способен дать вход в профессию, где после получения опыта зарплата действительно может вырасти до очень высокого уровня. Но диплом СПО сам по себе не превращается в оффер на 267 тысяч.

На старте зарплаты выпускников колледжей без опыта в отдельных сферах уже приближаются к 80 тысячам рублей. Фото © Life.ru

Какие специальности выбирают в колледжах в 2026 году

Ещё один стереотип — будто колледж выбирают в основном будущие сварщики, электрики и автомеханики.

Приёмная кампания 2026 года выглядит иначе.

По данным Минпросвещения, пятью самыми популярными специальностями стали:

Сестринское дело — 199 663 заявления. Разработка и управление программным обеспечением — 181 986. Лечебное дело — 123 679. Туризм и гостеприимство — 113 990. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств — 84 839.

Life.ru публиковал отдельный разбор самых популярных специальностей колледжей в 2026 году.

Получается любопытная картина: современное СПО всё чаще становится не запасным вариантом для тех, кто «не пошёл в десятый», а самостоятельным способом раньше получить профессию.

Тогда зачем вообще идти в вуз?

Потому что скорость получения первой зарплаты — только один показатель карьеры.

Есть профессии, где среднего профессионального образования просто недостаточно. Чтобы стать врачом, например, колледж может дать медицинскую специальность среднего звена, но для работы именно врачом потребуется высшее медицинское образование. Аналогичная ситуация существует в ряде инженерных, научных и других профессий с требованиями к уровню квалификации.

Кроме того, высшее образование может изменить карьерную траекторию уже после колледжа.

В 2026 году исследователи НИУ ВШЭ изучили данные о трудоустройстве выпускников, которые сначала получили СПО, а затем продолжили образование в университете. До трети выпускников колледжей выбирают такую траекторию. После получения высшего образования они занимают более квалифицированные рабочие места, а разница в заработке по сравнению с теми, кто остановился на СПО, составляет около 13% сразу после выпуска и увеличивается до 18% спустя несколько лет.

То есть схема «колледж → работа → вуз» вполне может объединить оба преимущества: раньше выйти на рынок труда, а затем расширить карьерные возможности высшим образованием.

Что выгоднее по деньгам: колледж или университет

Вот так сравнение выглядит без рекламных обещаний и мифов.

Современное СПО давно не ограничивается рабочими профессиями: колледжи готовят специалистов для IT, логистики, банковской сферы, медицины и других отраслей. Инфографика © Life.ru

Именно поэтому вопрос «где зарплата выше — после колледжа или после вуза?» поставлен не совсем правильно.

Правильнее спрашивать: сколько лет потребуется до первой работы и сколько будет стоить ваша квалификация через несколько лет после выпуска?

По первому параметру колледж часто выигрывает. По второму результат зависит уже не от слова в дипломе, а от специальности, региона, опыта и уровня квалификации.

Колледж выгоднее, если хочется начать зарабатывать раньше

СПО особенно логично рассматривать, когда школьник уже примерно понимает, чем хочет заниматься, и для выбранной профессии высшее образование на старте не требуется.

Сильнее всего работает не просто формула «пойти в любой колледж», а выбор программы, связанной с реальными работодателями и спросом в регионе. В 2026 году на рынке особенно нужны специалисты с СПО для промышленности, машиностроения, энергетики, строительства, транспорта, сельского хозяйства, медицины и других отраслей. По кадровому прогнозу именно специалисты со средним профессиональным образованием должны закрыть большую часть замещающей потребности рынка труда.

При таком сценарии выпускник получает главное преимущество СПО — время. Пока ровесник продолжает учиться, он уже собирает опыт, который затем начинает влиять на зарплату не меньше диплома.

Когда лучше выбрать вуз

Высшее образование имеет смысл не потому, что «так престижнее», а когда оно необходимо для конкретной карьерной цели.

Если выбранная профессия требует высшего образования, планируется научная или сложная инженерная карьера либо человеку важна траектория, где следующие должности формально требуют диплома вуза, экономить несколько лет на старте может быть бессмысленно.

При этом в 2026 году российская система высшего образования находится в переходном периоде. Пилот новой модели расширен до 17 университетов, а сам эксперимент продлён до 2030 года. Поэтому поступающим необходимо смотреть правила и продолжительность именно выбранной программы, а не ориентироваться на универсальное представление о том, «сколько теперь учатся в вузе».

Как выбрать колледж или вуз по зарплатам выпускников, а не по рекламе

В 2026 году появился гораздо более полезный инструмент, чем отзывы в Сети и обещания приёмной комиссии.

Минтруд опубликовал на портале «Работа России» национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей.

Причём рейтинг рассчитывается не по репутации учебного заведения и не по результатам опросов.

У него два равнозначных показателя:

какая доля выпускников работает спустя два года после окончания обучения;

какая у этих выпускников медианная зарплата на втором году работы.

Данные о выпускниках поступают от Рособрнадзора и сопоставляются со сведениями Социального фонда России о занятости и доходах.

Поэтому перед поступлением полезно сравнивать не просто «колледж против вуза», а конкретную специальность в конкретном учебном заведении.

У одного колледжа выпускники определённого направления могут быстро трудоустраиваться и хорошо зарабатывать, а у другого результаты будут существенно слабее. То же самое относится к вузам.

Можно ли после колледжа поступить в вуз без ЕГЭ в 2026 году

Можно, но старое правило «после колледжа в любой вуз без ЕГЭ» больше не работает.

С 1 сентября 2025 года выпускник СПО получает право поступать по внутренним вступительным испытаниям вуза вместо ЕГЭ, если профиль программы высшего образования соответствует полученному среднему профессиональному образованию. Соответствие определяет сам университет. Если человек хочет полностью сменить направление, поступать придётся на общих основаниях.

Life.ru подготовил отдельную пошаговую инструкцию: как поступить в вуз после колледжа в 2026 году и когда можно обойтись без ЕГЭ.

Это важный аргумент против выбора колледжа исключительно как «обходного пути в университет». Теперь такой маршрут лучше заранее строить внутри одного или близких профессиональных направлений.

Так кто быстрее начинает зарабатывать — выпускник колледжа или вуза?

Если задача — как можно раньше получить профессию и выйти на полноценную работу, в 2026 году преимущество чаще оказывается у колледжа.

Рынок труда этому способствует: работодатели активно берут выпускников СПО без опыта, средние зарплатные предложения для них выросли до 77,3 тысячи рублей, а кадровый прогноз показывает огромную потребность в специалистах среднего звена.

Но из этого не следует, что «колледж выгоднее вуза вообще».

Высшее образование открывает профессии и позиции, куда со СПО попасть нельзя, а данные НИУ ВШЭ показывают, что продолжение образования после колледжа способно давать ощутимую прибавку к заработку спустя несколько лет.

Поэтому в 2026 году разумный выбор звучит уже не как «колледж или вуз».

Он звучит так: какую профессию я хочу получить, насколько быстро смогу начать в ней работать и что потребуется, чтобы через пять лет зарабатывать больше, чем на старте?

Частые вопросы

Что лучше после 9-го класса — колледж или 10-й класс?

Если уже выбрана профессия, которую можно получить в системе СПО, колледж позволяет раньше начать профессиональную подготовку и выйти на рынок труда. Если будущая специальность требует высшего образования или школьник пока не определился с направлением, продолжение обучения в 10–11-м классах может оставить больше вариантов для поступления в вуз.

Сколько получают выпускники колледжей без опыта в 2026 году?

По данным «Авито Работы», весной 2026 года средняя предлагаемая зарплата выпускникам колледжей и техникумов без опыта составляла 77 336 рублей в месяц. За год она выросла на 28%.

Правда ли после колледжа можно получать 200–300 тысяч рублей?

Да, такие зарплаты встречаются в отдельных дефицитных рабочих профессиях. Например, медиана предложений сварщикам в начале 2026 года достигала 267,3 тысячи рублей. Но самые высокие суммы обычно относятся к опытным и квалифицированным специалистам, вахтовой работе или сложным промышленным объектам, поэтому считать их стартовой зарплатой выпускника нельзя.

Берут ли выпускников колледжа на работу без опыта?

Да. По исследованию SuperJob, в 2026 году это готовы делать 75% компаний. Для выпускников вузов показатель почти такой же — 76%.

Нужно ли после колледжа обязательно получать высшее образование?

Нет. Если выбранная профессия позволяет развиваться без высшего образования, СПО может быть полноценным завершённым профессиональным маршрутом. Но для профессий, где диплом вуза обязателен, или для дальнейшего перехода на более квалифицированные позиции высшее образование может понадобиться.

Можно ли поступить в вуз после колледжа без ЕГЭ?

Да, но с 2025 года внутренние экзамены вместо ЕГЭ доступны выпускнику СПО только при поступлении на соответствующее его образованию направление. Решение о соответствии профилей принимает вуз.

Авторы Александра Новоселова