Минобрнауки РФ предложило новые правила приёма в вузы

Минобрнауки предложило отказаться от многопрофильного конкурса и привязать поступление к конкретным направлениям подготовки. Такие изменения содержатся в проекте новых правил приёма в российские вузы, которые планируется ввести с 2027/28 учебного года.

Сейчас многопрофильный конкурс позволяет претендовать на места сразу по нескольким специальностям внутри укрупнённой группы. Ведомство предлагает изменить этот принцип: конкурс будет проводиться непосредственно по выбранной специальности или направлению.

Также меняется роль отдельных предметов ЕГЭ. Физика должна войти в обязательный набор для 37 направлений, причём на всех специальностях машиностроительного профиля без неё поступить будет нельзя. История станет обязательной там, где университеты пока могут устанавливать альтернативу между историей и обществознанием. Для информационной безопасности обязательным экзаменом станет математика.

При этом дополнительная сдача ЕГЭ может принести абитуриенту не только запасной результат. Если по математике, физике, химии, информатике или биологии он получит не менее 60 баллов и не задействует этот результат в основном конкурсе, вуз сможет начислить за него ещё от 15 до 25 баллов. Для олимпиадников условия получения льготы, напротив, станут жёстче. Право на поступление без вступительных испытаний сохранят только победители олимпиад из перечня РСОШ. Причём университеты будут учитывать результаты, показанные школьником в 10–11 классах.

Свои ограничения появятся и при поступлении в магистратуру. В рамках одного вуза нельзя будет выбрать больше пяти направлений. Проект предусматривает изменения и для тех, кто поступает на платные места. Обучение разрешат оплачивать материнским капиталом и образовательными кредитами, однако за первый семестр потребуется внести предоплату. В Минобрнауки рассчитывают, что такое условие позволит закреплять намерение поступающего и упорядочить распределение платных мест.

Ранее Life.ru писал, что все 70 выпускников, набравших 300 баллов на трёх ЕГЭ и поступивших в российские вузы, будут учиться бесплатно. Бюджетные места получили 65 абитуриентов. Обучение ещё четверых оплатят сами университеты. Всего три экзамена на максимальный балл сдали 70 выпускников. Один из них не подавал заявление ни в один вуз. Разъяснение министерства последовало после дискуссии о 300-балльниках, которым не хватило бюджетных мест из-за высокой конкуренции при поступлении.