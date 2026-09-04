Число иностранных студентов в российских вузах увеличат до 500 тысяч

Число иностранных студентов в российских вузах планируют увеличить почти на 80 тысяч — до полумиллиона к 2030 году. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Сейчас в стране получают высшее образование 422 тысячи граждан других государств. В ведомстве уверены, что установленный президентом показатель будет достигнут в срок.

«Если говорить про задачу в 500 тысяч иностранных обучающихся, на самом деле у нас уже сейчас 422 тысячи иностранных студентов, то есть точно будет 500», — сказала Петрова.

Минобрнауки также развивает систему отбора и сопровождения приезжающих в Россию учащихся. В 2026 году иностранцам впервые предоставили гранты в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Отдельное внимание в образовательных программах уделяют русскому языку. По словам замминистра, он помогает зарубежным учащимся понять культуру страны и укрепляет связи между государствами.

Ранее Life.ru сообщал, что в российские вузы в ходе приёмной кампании поступили более миллиона человек. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Также с начала учебного года для студентов ввели единый порядок заселения в общежития. Правила устанавливают общие требования к предоставлению комнат и оформлению документов.