Минобрнауки сообщило о сроках завершения приёма в российские вузы

Приёмная кампания 2026 года в российские вузы завершится не позднее 30 сентября. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Последним этапом станет зачисление на платные места по всем уровням высшего образования. Приём в аспирантуру продлится дольше — до 30 ноября.

«Приёмная кампания 2026 года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приёма на все уровни высшего образования. Приём в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобрнауки, в рамках текущей кампании в российские вузы уже поступили более 1 млн человек.

На программы бакалавриата зачислили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет — более 171 тысячи, в магистратуру — около 189 тысяч человек.

Отдельно в ведомстве отметили результаты пилотного проекта по новой модели высшего образования. В 17 университетах на программы базового высшего образования поступили более 44 тысяч человек, а на специализированное высшее образование — свыше 13 тысяч.

Приёмная кампания 2026 года проходит на фоне перехода российских вузов к новой модели высшего образования. Ранее Life.ru писал, что в России стартовал пилотный проект по изменению системы подготовки студентов: вместо привычной схемы с бакалавриатом и магистратурой в ряде университетов начали апробировать новые форматы обучения.