В 12 вузах России не хватило бюджетных мест стобалльникам из-за роста их числа

Сразу в 12 российских вузах не хватило бюджетных мест для абитуриентов с сотней баллов на ЕГЭ. Причина в том, что в 2026 году таких выпускников оказалось на две тысячи больше, чем годом ранее, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Национальной службой новостей.

По его словам, число победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников тоже выросло — на 360 человек. Из-за этого в ряде популярных вузов бюджетных мест на всех желающих просто не осталось.

«Мы предлагали Минобрнауки в этом случае выделять дополнительные цифры приёма, но, во-первых, подзаконные акты этого не позволяют, а во-вторых, если пойти этим путём, то количество желающих поступить именно в эти вузы увеличится», — отметил Смолин.

Депутат добавил, что осенью комитет займётся этим вопросом вместе с министерством, чтобы найти выход. Он подчеркнул, что речь идёт лишь о 1,5% всех бюджетных мест и что проблема касается только стобалльников и олимпиадников, а не большинства студентов.

А ранее сообщалось, что победители и призёры олимпиад заняли больше половины бюджетных мест в ведущих университетах страны. По данным РБК, на самых востребованных направлениях мест для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, почти не осталось. Так, в МГУ на факультете биоинженерии и биоинформатики все бюджетные места забрали олимпиадники, а на факультете искусственного интеллекта обычным абитуриентам досталось лишь пять мест из двадцати. Похожая ситуация сложилась и в МФТИ.