Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 10:49

Олимпиадники «съели» почти все бюджетные места в ведущих вузах России

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Олимпиадники захватывают топовые вузы: в 2026 году они забрали больше половины всех бюджетных мест в ведущих университетах России. Как сообщает РБК, на самых популярных направлениях места для «обычных» абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, практически закончились.

Яркий пример — МГУ: на факультете биоинженерии и биоинформатики бюджетные места полностью разобрали победители олимпиад, а на факультете искусственного интеллекта для «егэшников» осталось всего пять мест из двадцати.

В МФТИ на ряде ИТ-направлений бюджетные места были полностью заняты абитуриентами, поступающими без экзаменов. Аналогичная ситуация сложилась в ВШЭ и МГТУ им. Баумана, где количество «олимпиадников» на популярных специальностях превысило лимит бюджетных мест.

Победители олимпиад зачисляются в вузы вне конкурса и в приоритетном порядке, хотя формально отдельной квоты для них не существует. Это приводит к тому, что на востребованных специальностях количество бюджетных мест для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, существенно сокращается или вовсе сводится к нулю. Следствием такой ситуации стал рост проходных баллов: так, в МГУ средний показатель вырос с 81 до 87 баллов, в МГИМО (на экономике) — на 30 пунктов, а в РЭУ им. Плеханова — на 10.

Стобалльников стало слишком много? В Рособрнадзоре ответили на идею усложнить ЕГЭ
Стобалльников стало слишком много? В Рособрнадзоре ответили на идею усложнить ЕГЭ

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко ранее заявил, что при большом количестве выпускников с максимальными баллами экзамен следует менять и усложнять. По его словам, ситуация приводит к высокой конкуренции среди абитуриентов с одинаковыми результатами.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar