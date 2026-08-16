Олимпиадники «съели» почти все бюджетные места в ведущих вузах России

Олимпиадники захватывают топовые вузы: в 2026 году они забрали больше половины всех бюджетных мест в ведущих университетах России. Как сообщает РБК, на самых популярных направлениях места для «обычных» абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, практически закончились.

Яркий пример — МГУ: на факультете биоинженерии и биоинформатики бюджетные места полностью разобрали победители олимпиад, а на факультете искусственного интеллекта для «егэшников» осталось всего пять мест из двадцати.

В МФТИ на ряде ИТ-направлений бюджетные места были полностью заняты абитуриентами, поступающими без экзаменов. Аналогичная ситуация сложилась в ВШЭ и МГТУ им. Баумана, где количество «олимпиадников» на популярных специальностях превысило лимит бюджетных мест.

Победители олимпиад зачисляются в вузы вне конкурса и в приоритетном порядке, хотя формально отдельной квоты для них не существует. Это приводит к тому, что на востребованных специальностях количество бюджетных мест для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, существенно сокращается или вовсе сводится к нулю. Следствием такой ситуации стал рост проходных баллов: так, в МГУ средний показатель вырос с 81 до 87 баллов, в МГИМО (на экономике) — на 30 пунктов, а в РЭУ им. Плеханова — на 10.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко ранее заявил, что при большом количестве выпускников с максимальными баллами экзамен следует менять и усложнять. По его словам, ситуация приводит к высокой конкуренции среди абитуриентов с одинаковыми результатами.