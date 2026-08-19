1,2 млн выпускников подали документы в вузы России с начала приёмной кампании

Около 1,2 млн выпускников подали документы в российские университеты в ходе приёмной кампании 2026/2027 учебного года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В вузах уже завершился приём заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета.

«В ходе нынешней приёмной кампании документы уже подали порядка 1,2 млн абитуриентов», — говорится в сообщении.

Данные охватывают поступающих в российские университеты по основным программам высшего образования.

Ранее сообщалось, что олимпиадники захватывают топовые вузы: в 2026 году они забрали больше половины всех бюджетных мест в ведущих университетах России. На самых популярных направлениях места для «обычных» абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, практически закончились.