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18 августа, 13:22

На фронт за отцом: Студент московского вуза стал оператором-сапёром на СВО

Студент Российского университета транспорта ушёл на СВО вслед за отцом

Обложка © Telegram / Герои спецоперации Z

Обложка © Telegram / Герои спецоперации Z

Студент Российского университета транспорта с позывным Фил подписал контракт и поступил на службу в Войска беспилотных систем.

Студент Российского университета транспорта ушёл служить вслед за отцом. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

Сейчас молодой человек служит оператором-сапёром в 71-м отдельном полку БпС. По его словам, решение было осознанным, хотя для семьи стало неожиданностью. О происходящем на Украине Фил знал в том числе от родственников и близких. Одним из главных факторов для него стал пример отца, который ранее добровольно отправился на фронт.

Недавно военнослужащий по видеосвязи пообщался со студентами и преподавателями РУТ (МИИТ), рассказав им о своей службе. Во время телемоста организаторы устроили Филу сюрприз — к разговору неожиданно подключилась его мама.

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Ранее штурмовик 38-й бригады группировки «Восток» с позывным Якут за месяц в одиночку продвинулся более чем на 8 километров на Запорожском направлении. Военный передвигался пешком, стараясь оставаться незамеченным. Воду находил сам, а еду и боекомплект ему доставляли дронами.

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Александра Мышляева
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