«Новая волна добровольцев»: Кадыров сообщил об отправке бойцов из Грозного в зону СВО

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения СВО. Перед вылетом бойцы собрались в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Чеченские добровольцы отправляются на СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Инструкторы уделяли внимание практическим навыкам, тактической и огневой подготовке, а также действиям в условиях, приближенных к боевым.

По словам Кадырова, комплекс мер по обеспечению бойцов традиционно взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В зоне СВО добровольцы пополнят ряды спецназа «Ахмат» Минобороны России и приступят к выполнению поставленных задач.

Ранее штурмовик 38-й бригады группировки «Восток» с позывным Якут за месяц в одиночку продвинулся более чем на 8 километров на Запорожском направлении. Военнослужащий действовал пешком и скрытно, самостоятельно добывал воду, а продукты и боеприпасы получал с помощью беспилотников.