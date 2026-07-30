Бойцы «Ахмата» и «Севера» сбивают большинство БПЛА, став «головной болью» ВСУ

Российские подразделения спецназа «Ахмат» и мобильные огневые группы группировки «Север» уничтожают большинство беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), став серьёзной проблемой для киевского руководства. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил боец батальона «Питерский» спецназа с позывным Каплодий.

Военный подчеркнул, что отлаженная система наблюдения и поражения вынуждает ВСУ пересматривать тактику, а большинство вражеских дронов находят свою смерть, не долетев до целей.

«Работа на самом деле выстраивается у нас достаточно легко и просто. Есть стационарные посты, которые обнаруживают БПЛА и передают информацию по «крыльям» (БПЛА самолётного типа. — Прим. Life.ru), по FPV противника на мобильные группы, а мобильные группы уже принимают решения, где конкретно выставляться», — сообщил собеседник агентства.

По словам Каплодия, работы достаточно много, но в среднем из 12 воздушных целей удаётся сбить 8-9, остальные же ликвидируются на следующем рубеже. При этом, как утверждает стрелок группы батальона «Питерский» с позывным Завод, в настоящее время украинские БПЛА выбирают новые маршруты, в обход постов.

«Они начинают менять маршруты, то есть по тем маршрутам, по которым мы отрабатываем, союзники отрабатывают, они стараются найти другие коридоры для прохода. Соответственно, мы тоже подстраиваемся под это, стараемся работать по небу. Работа важная, это самое главное. Все зависит от людей, если люди замотивированы, то любая работа будет лёгкой», — отметил военный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Сумской области российские военные обнаружили и уничтожили группу бойцов ВСУ в ходе аэроразведки. Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 41-м мотострелковым полком ведут постоянное наблюдение за передвижениями противника. В частном секторе была выявлена группа ВСУ, которую оперативно поразили ударными дронами — все цели ликвидированы.