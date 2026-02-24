Меркурис: Мединский довёл до сведения Киева, что требования России неизменны

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава российской делегации Владимир Мединский на женевских переговорах с США и Украиной не отступил от условий, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Об этом эксперт сообщил в эфире YouTube-канала.

«Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за всё время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим. Но суть в том, что он ни на шаг не отступил от своей позиции. Он совершенно ясно дал понять, что Россия будет настаивать на своих требованиях — тех требованиях, которые Путин изложил в своём выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел 14 июня 2024 года», — сказал Меркурис.

По оценке аналитика, Мединский ясно дал понять Киеву: российские условия мира обсуждению не подлежат. Меркурис выразил уверенность, что на переговорах в Анкоридже американская сторона согласилась с позицией России. По его мнению, украинские войска должны покинуть Донбасс, однако Киев до сих пор категорически отказывается это делать. Кроме того, по его словам, Россия не готова обсуждать статус Запорожской АЭС.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта должен состояться 26-27 февраля. Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, ставшие продолжением ранее начатого диалога в Абу-Даби. Первый раунд консультаций продлился порядка шести часов, второй, прошедший на следующий день, — около двух. По окончании встреч помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Комментируя итоги, глава российской делегации охарактеризовал переговоры как сложные, но прошедшие в деловом ключе.