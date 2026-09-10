Минобрнауки ответило на заявления о «непристроенных» в вузы 300-балльниках по ЕГЭ

Все 70 выпускников, набравших 300 баллов на трёх ЕГЭ и поступивших в российские вузы, будут учиться бесплатно. Такие данные Минобрнауки приводит «Коммерсант».

Бюджетные места получили 65 абитуриентов. Обучение ещё четверых оплатят сами университеты. Всего три экзамена на максимальный балл сдали 70 выпускников. Один из них не подавал заявление ни в один вуз.

Разъяснение министерства последовало после дискуссии о 300-балльниках, которым не хватило бюджетных мест из-за высокой конкуренции при поступлении. Минобрнауки также проанализирует приём абитуриентов без вступительных испытаний. Если потребуется, ведомство рассмотрит возможность изменить действующий порядок зачисления.

Ранее разразился скандал — выпускники с очень высокими баллами ЕГЭ пожаловались, что не могут поступить на бюджет в ведущие вузы страны, так как их обходят абитуриенты, зачисленные по итогам олимпиад. И даже 270–300 баллов за три предмета не гарантируют бюджетное место в топ-университетах.