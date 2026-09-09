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Опубликовано 9 сентября, 17:32

Рособрнадзор призвал не верить слухам об изменениях в ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор: Финальной версии ЕГЭ по русскому языку пока нет

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Финальная версия экзаменационных материалов ЕГЭ по русскому языку пока не утверждена. В Рособрнадзоре заявили, что распространяемые в интернете сведения об изменениях в заданиях не являются официальными.

В ведомстве объяснили, что сейчас обсуждаются рабочие проекты. Отдельные версии документов и экспертные оценки при этом могут подаваться в Сети как уже принятые решения.

«Обсуждаемые тезисы не являются официальной позицией и не отражают утверждённую структуру экзаменационных заданий», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Сейчас на сайте ФИПИ размещены перспективные модели экзаменационных материалов. Их общественное и профессиональное обсуждение продолжается, а замечания и предложения принимаются через официальные каналы института.

В Рособрнадзоре отдельно подчеркнули, что ни один из опубликованных проектов пока не является окончательным вариантом ЕГЭ. Школьников, педагогов и экспертов призвали ориентироваться только на информацию ФИПИ.

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Ранее Life.ru писал, что серьёзных изменений и общего усложнения ЕГЭ-2027 не планируется. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что задания продолжат формировать на основе утверждённых образовательных программ.

Больше новостей о школах, экзаменах и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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