Рособрнадзор призвал не верить слухам об изменениях в ЕГЭ по русскому языку
Рособрнадзор: Финальной версии ЕГЭ по русскому языку пока нет
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Финальная версия экзаменационных материалов ЕГЭ по русскому языку пока не утверждена. В Рособрнадзоре заявили, что распространяемые в интернете сведения об изменениях в заданиях не являются официальными.
В ведомстве объяснили, что сейчас обсуждаются рабочие проекты. Отдельные версии документов и экспертные оценки при этом могут подаваться в Сети как уже принятые решения.
«Обсуждаемые тезисы не являются официальной позицией и не отражают утверждённую структуру экзаменационных заданий», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
Сейчас на сайте ФИПИ размещены перспективные модели экзаменационных материалов. Их общественное и профессиональное обсуждение продолжается, а замечания и предложения принимаются через официальные каналы института.
В Рособрнадзоре отдельно подчеркнули, что ни один из опубликованных проектов пока не является окончательным вариантом ЕГЭ. Школьников, педагогов и экспертов призвали ориентироваться только на информацию ФИПИ.
Ранее Life.ru писал, что серьёзных изменений и общего усложнения ЕГЭ-2027 не планируется. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что задания продолжат формировать на основе утверждённых образовательных программ.
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