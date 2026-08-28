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28 августа, 15:50

Рособрнадзор увеличит максимальный балл ЕГЭ-2027 по профильной математике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по профильной математике в 2027 году вырастет с 32 до 33. Информация об этом появилась на сайте ФИПИ.

Корректировки связаны с обновлением контрольных измерительных материалов. Проекты КИМ на 2027 год публикует Федеральный институт педагогических измерений. В первую часть экзамена добавят задания базового уровня сложности. В Рособрнадзоре пояснили, что это должно расширить возможности выпускников получить минимальный балл, необходимый для поступления.

Изменится и вторая часть работы. В неё включат задание, где потребуется переводить реальные ситуации на язык математики: составлять выражения, уравнения и неравенства, исследовать полученную модель и интерпретировать результат.

В ведомстве связали изменения с усилением акцента на подготовку инженерных кадров. При этом базовый ЕГЭ по математике менять не планируют.

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За два дня до этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений и общего усложнения ЕГЭ-2027 не планируется. По его словам, задания по-прежнему будут формироваться в соответствии с утверждёнными образовательными программами.

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Полина Никифорова
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